Mario Kart World: Feiert nächste Woche ein chaotischer Multiplayer-Modus sein Comeback im Switch 2-Racer?

Mario Kart World erschien zum Launch der Switch 2. Jetzt könnte der Fun-Racer einen "neuen" Multiplayer-Modus bekommen.

Am 10. März ist der "Mario-Day" und dementsprechend rechnen wir mit ein paar News und Ankündigungen rund um den berühmten Klempner. Eine davon könnte den Switch 2-Fun-Racer Mario Kart World betreffen.

Denn offenbar ist ein Promo-Bild aufgetaucht, das das Comeback eines besonders chaotischen Multiplayer-Modus verrät – einen, den es schon Mario Kart: Double Dash!! und Mario Kart 8 Deluxe gab.

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Autoplay

Promo-Bild könnte die Rückkehr von Bob-Omb Blast andeuten

Das besagte Promo-Bild wurde mittlerweile wieder gelöscht, wurde von einigen findigen Nintendo-Fans aber gespeichert und ist mittlerweile auf Plattformen wie Reddit zu finden.

Was ist das für ein Modus? Da auf dem angepassten Battle-Modus-Symbol im Menü ein Bob-Omb zu sehen ist, geht die Community davon aus, dass der "Bob-Omb Blast"-Modus (dt. Bob-Omb Wurf) anlässlich des Mario-Day ins Spiel kommen könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In Bob-Omb Blast schmeißt ihr euch die namensgebenden Bomben um die Ohren. Der Modus funktioniert etwas anders als beispielsweise die Ballon-Schlacht. Hier gibt es nämlich Punkte für erfolgreiche Treffer sowie Abzüge, wenn man selbst getroffen wird. Wer nach Ablauf der eingestellten Zeit die meisten Punkte hat, gewinnt.

Der Modus feierte im GameCube-Ableger Double Dash!! sein Serien-Debüt und spielte sich schnell in die Herzen der Fans – eben weil Bob-Omb Blast eine schöne Abwechslung und auch etwas taktischer war als die Ballon-Balgerei.

Allerdings kann eine Runde auch in ein absolutes Chaos ausarten, weswegen Bob-Omb Blast von Teilen der Mario Kart-Community auch etwas kritischer gesehen wird. In Mario Kart 8 Deluxe gab es den Modus später ebenfalls.

Wann könnte der Modus ins Spiel kommen? Wie erwähnt gilt der Mario-Day als wahrscheinlicher Zeitpunkt, offen ist allerdings noch, ob Bob-Omb Blast fest im Spiel bleibt, oder nur als Event für einige Tage. Ersteres halten wir für wahrscheinlicher.

Allerdings gilt wie immer: Auch wenn das mittlerweile wieder gelöschte Bild sicher eine gewisse Aussagekraft hat, handelt es sich nicht um eine offizielle Ankündigung. Wir befinden uns hier also auf Gerüchte-Territorium und es ist nicht sicher, ob Nintendo in der nächsten Woche überhaupt eine Ankündigung für Mario Kart World plant.

Würdet ihr euch über ein Bob-Omb Blast-Comeback freuen?