Pragmata - Release verschoben, aber auf die gute Art und Weise: Action-Spiel kommt überraschend früher!

Capcoms kommendes Action-Adventure Pragmata erscheint überraschend früher

Linda Sprenger
06.03.2026 | 08:00 Uhr

Pragmata erscheint einige Tage früher als zuvor geplant. Pragmata erscheint einige Tage früher als zuvor geplant.

Lange galt Pragmata als Capcoms verschollenes Sci-Fi-Actionspiel mit vielversprechender Grafik. Schon im Jahr 2022 wurde der Titel angekündigt und im Sommer 2023 gleich um mehrere Jahre nach hinten verschoben. Erst im vergangenen Jahr gab's endlich neue Informationen zum Action-Titel und endlich auch ein Release-Datum – und lustigerweise gab Capcom gestern eine erneute Verschiebung von Pragmata an, aber nicht etwa nach hinten, sondern nach vorne!

Denn ursprünglich sollte Pragmata am 24. April 2026 auf den Markt kommen, erscheint aber jetzt eine ganze Woche früher.

Pragmata erscheint eine Woche früher als ursprünglich geplant

  • Neues Release-Datum: 17. April 2026 (Freitag)
  • Plattformen: Pragmata erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, den PC sowie für die Nintendo Switch 2.
  • Der Preis für das Actionspiel liegt bei 59,99 Euro.

Video starten 1:42 Pragmata: Capcom verrät, wann das Sci-Fi-Abenteuer erscheint und enthüllt Switch-2-Version

Die Termin-Anpassung gab der japanische Entwickler und Publisher Capcom im Rahmen des gestrigen Capcom Spotlight-Showcases bekannt.

Im Zuge dessen wurde auch ein neuer Trailer zu Pragmata veröffentlicht, der weitere Einblicke ins Gameplay gewährt. Diesen könnt ihr euch hier anschauen:

Pragmata ist ein Sci-Fi-Shooter mit Hacking-Twist

Im Sci-Fi-Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle des Astronauten Hugh Williams, der sich gemeinsam mit seiner Android-Begleiterin Diana durch eine Mondbasis kämpft.

Hier müssen die beiden zusammenarbeiten: Bevor Hugh mit seiner Wumme überhaupt Schaden bei seinen Roboter-Feinden anrichten kann, muss Diana ihre Verteidigungssysteme zunächst hacken. Dabei müssen wir ein Hacking-Minispiel absolvieren und gleichzeitig feindlichen Angriffen ausweichen. Zwischen den Kämpfen erkundet ihr die Mondbasis und löst Hacking- sowie Umgebungsrätsel.

Und, wie sieht es bei euch aus: Freut ihr euch auf Pragmata? Schreibts uns wie gewohnt gerne unten in die Kommentarsektion.

