Die neue Xbox Series S ist schwarz und hat doppelt so viel Speicher - jetzt vorbestellen

Die neue Version der Xbox Series S mit 1TB Speicher könnt ihr jetzt vorbestellen.

Die Xbox Series S wird es bald auch in Schwarz geben: Am 1. September bringt Microsoft die neue Version seiner günstigen Konsole auf den Markt. Im Microsoft Store könnt ihr sie sogar schon vorbestellen. Mit 349,99€ ist sie zwar etwas teurer als die weiße Version, das hat aber einen guten Grund: Die schwarze Xbox Series S verfügt über 1TB Speicher und damit über doppelt so viel wie die ältere Variante.

Es ist möglich, dass der Preis bis zum Release noch fällt. Da es im Microsoft Store eine Preisgarantie gibt, ist das kein Problem: Euch wird dann automatisch der günstigere Preis berechnet.

Was bietet die neue Xbox Series S?

Am Sonntagabend auf dem Xbox Showcase wurde die neue Version der Series S angekündigt.

Abgesehen vom neuen Look und der größeren SSD dürfte es nach derzeitigem Stand keine großen Unterschiede zur weißen Version der Xbox Series S geben. Im Vergleich zur deutlich teureren Xbox Series X müsst ihr also auch hier auf ein Disc-Laufwerk verzichten und mit etwas weniger Leistung zufrieden sein. Die Xbox Series S ist nämlich nur auf Auflösungen von bis zu 1440p und nicht, wie die Xbox Series X, auf 4K ausgelegt.

Xbox Series S günstig kaufen

Die alte Xbox Series S könnt ihr gerade im Angebot bekommen.

Falls euch die Farbe egal ist und ihr auch nicht unbedingt mehr Speicherplatz braucht, könnt ihr euch natürlich auch mit der weißen Version begnügen und diese wesentlich günstiger abstauben. Wenn ihr sie bei Amazon zur UVP von 299,99€ kauft, bekommt ihr beispielsweise den Action-RPG-Hit Diablo 4 dazu spendiert:

Falls ihr möglichst günstig an die Konsole kommen wollt, könnt ihr sie gebraucht bei D2CRecommerce, einem größeren Ebay-Händler mit aktuell 99,6 Prozent positiven Rezensionen, sogar schon für 175,50€ bekommen, wenn ihr den Code PROMORESTORE23 verwendet:

