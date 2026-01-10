Neuer Handy-Sale bei MediaMarkt: Das sind die 3 Top-Angebote für alle, die nach einem möglichst günstigen Smartphone suchen!

Wenn ihr euch möglichst günstig ein neues Handy schnappen wollt, ist der aktuelle MediaMarkt-Sale eine gute Gelegenheit.

Ihr braucht ein neues Handy, aber habt keine Lust, ein kleines Vermögen für die Spitzenmodelle von Apple oder Samsung auszugeben? Dann solltet ihr mal im neuen MediaMarkt-Sale vorbeischauen, denn dort bekommt ihr gerade eine Menge Handys im Angebot, darunter viele Smartphones der mittleren bis unteren Preisklasse, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Hier findet ihr einige der günstigsten Schnäppchen:

Die Deals laufen offiziell noch bis 9 Uhr morgens am 19. Januar, einzelne Angebote könnten jedoch natürlich schon früher ausverkauft sein. Hier haben wir euch ein paar Highlights aus der Aktion herausgesucht:

Günstige Handys im MediaMarkt-Sale: 3 Highlights aus verschiedenen Preisklassen

Unser Preis-Leistungs-Tipp: Das ZTE Blade V70 mit 256 GB

Das ZTE Blade V70 bietet für seinen Sparpreis gute Qualität und hält noch dazu sehr lange durch.

Unser Preis-Leistungs-Tipp ist das ZTE Blade V70, das ihr euch jetzt 33 Prozent günstiger sichern könnt. Für den Schnäppchenpreis von nur 119€ bekommt ihr hier mit 256 GB Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher, einem 120Hz-Display und einem zwar nicht superschnellen, aber soliden Octa-Core-Prozessor eine Menge geboten.

Beeindruckend am ZTE Blade V70 ist auch die Standby-Zeit von 1104 Stunden, die Sprechzeit liegt bei gut 47 Stunden. Das Einzige, was zum perfekten Gesamtpaket fehlt, ist 5G-Unterstützung. Wer hier mehr Zukunftssicherheit will, kann zum genauso günstigen ZTE Blade A76 5G greifen, das aber bei Speicher und Bildfrequenz des Displays unterlegen ist.

Das günstigste Schnäppchen: ZTE Blade A35e

Das ZTE Blade A35e ist eine gute Wahl für alle, die ein möglichst günstiges Zweit-Handy suchen.

Euch ist das ZTE Blade V70 noch nicht günstig genug? Kein Problem: Für 50% weniger könnt ihr euch das ZTE Blade A35e schnappen. Technisch ist dieses zwar keine Offenbarung, ihr müsst unter anderem mit 64 GB Speicher (der allerdings auf bis zu 1TB erweiterbar ist) und 2 GB Arbeitsspeicher auskommen. Dafür ist es das ideale Gerät für alle, die einfach nur möglichst günstig ein zuverlässiges Android-Handy ohne Schnickschnack wollen.

Mittelklasse zum Sparpreis: Nubia Focus 2 Ultra 5G

Mit dem Nubia Focus 2 Ultra bekommt ihr Mittelklasse-Qualität zu einem kleinen Preis.

Falls ihr es doch lieber ein paar Preisklassen und Qualitätsstufen höher hättet, können wir euch das Nubia Focus 2 Ultra empfehlen, das man technisch bereits der Mittelklasse zurechnen kann, auch wenn der Preis dafür erstaunlich günstig ist. Hier bekommt ihr 5G-Unterstützung, 512 GB Speicher und ein 120Hz-Display mit einer Auflösung von 2392 x 1080 Pixeln. Die Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln kann sich ebenfalls sehen lassen, die Hauptkamera mit 50 Megapixeln wird auch mit 4K-Videos fertig.