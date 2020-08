Kommt Fall Guys auf die Switch? Code liefert neuen Hinweis

Fall Guys: Ultimate Knockout mauserte sich trotz anfänglicher Serverprobleme sowohl bei Steam als auch auf der PS4 (wo das Spiel direkt zum Start ohne Zusatzkosten über PS Plus verfügbar war) zum Hit. Kein Wunder, dass auch Besitzer anderer Konsolen bei diesem Hype neugierig auf die bunte Battle-Royale-Keilerei geworden sind.

Schon zum Fall Guys-Release erklärte Entwickler Mediatonic in einem FAQ auf der offiziellen Website, dass sie das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt gerne auch noch auf anderen Plattformen wie der Xbox One oder der Switch veröffentlichen würden - vorausgesetzt, es gäbe genug Interesse seitens der Spieler*innen:

Zumindest für einen Switch-Port könnten die Pläne aber vielleicht sogar schon konkreter sein als bisher gedacht. Wie ein Dataminer über seinen Twitter-Account OatmealDome bekannt gab, hat er im Code der Steam-Version zumindest die Datei "NintendoSDKPlugin.dll" und damit einen deutlichen Hinweis auf eine mögliche Switch-Version entdeckt:

Keine Garantie für Switch-Version

Die besagte Datei bedeutet allerdings zunächst einmal nur, dass die Fall Guys-Engine das Software Development Kit (SDK) von Nintendo unterstützt, ist aber keine Bestätigung, dass das Party-Spiel auch tatsächlich auf der Switch erscheint.

Eine wichtige Voraussetzung dafür, die zudem deutlich macht, dass wohl schon früh über einen Switch-Port diskutiert wurde, wäre aber zumindest schon mal gegeben. Immerhin ist die Datei laut OatmealDome schon seit der ersten Version des Spiels und nicht erst seit den ersten Updates im Code zu finden.

Dass das Interesse an einer portablen Version von Fall Guys groß ist, haben auch schon erste Meldungen über angebliche Smartphone-Versionen gezeigt, die vor einigen Tagen die Runde machten, von Mediatonic aber als Fake entlarvt wurden:

Mobile-Version von Fall Guys kommt - aber nur in China

Inzwischen wurde aber tatsächlich ein echter Handy-Ableger von Fall Guys angekündigt und auch von Mediatonic offiziell bestätigt. Entwickelt wird dieser jedoch nicht von dem Studio selbst, sondern von der chinesischen Firma Bilibili.

Einen Haken hat die Sache dabei: Die Fall Guys-Version für Mobilgeräte erscheint (vorerst) ausschließlich in China.

Ob sich das eines Tages ändert, ist derzeit noch unklar. Ein Switch-Port wäre in dieser Hinsicht also eine gute Alternative, um auch außerhalb Chinas ein tragbares Fall Guys zu bekommen, auch wenn das Unterwegs-Spielen der Online-Partien auf Nintendos Hybrid-Konsole natürlich nur mit einer WLAN-Verbindung möglich wäre.

Vorerst Konzentration auf PS4 und PC

Obwohl eine Switch-Version von Fall Guys nun noch etwas wahrscheinlicher anmutet, dürfte es noch eine Weile dauern, bis auch Besitzer*innen von Nintendos Hit-Konsole in den abgefahrenen Minispielen rennen, springen und schubsen können, was das Zeug hält. Erst einmal will sich Mediatonic selbst nämlich voll und ganz auf die bereits erhältlichen Versionen für PS4 und PC konzentrieren und diese mit neuen Inhalten versorgen.

Nach ersten kleineren Neuerungen steht mit dem Ende der ersten Season in 43 Tagen (also am 6. Oktober 2020) ein größeres Update an. Was uns alles in Season 2 erwarten wird, soll aber schon bei der Opening Night Live der anstehenden gamescom am 27. August ab 20 Uhr deutscher Zeit enthüllt werden:

Wünscht ihr euch Fall Guys für die Switch oder habt ihr kein Interesse an einem Port des Hype-Spiels?