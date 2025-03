"Ich hoffe, dieser Trailer ist ein Aprilscherz!" - Nach dem Erfolg von Solo Leveling steht schon die nächste Adaption eines Hit-Manhwas an, aber Fans sind bereits jetzt schon kritisch

Die Anime-Adaption von The Beginning After the End steht vor Release unter keinem guten Stern. (Bild: © TurtleMe, Tapas / Studio A-Cat)

Im Vergleich zu Adaptionen von Mangas stecken diejenigen von Manhwas – also südkoreanischen Comics – noch in den Kinderschuhen. In den letzten Jahren erscheinen jedoch immer mehr Ableger von beliebten Werken wie etwa Tower of God oder Solo Leveling. Letzteres hat sich vom Geheimtipp schnell zum Riesenerfolg entwickelt.

Deswegen ist es wenig überraschend, dass die Erwartungen für kommende Manhwa-Adaptionen beliebter Werke dementsprechend hoch sind. Ein bestimmter Anime hat es deswegen bereits vor Release ziemlich hart.

Adaption von The Beginning After the End ist heiß erwartet – und enttäuscht Fans schon jetzt

Die Rede ist von The Beginning After the End, der Webnovel, die seit 2017 auf der südkoreanischen Website Tapas unter der Feder von TurtleMe und Fuyuki23 veröffentlicht wird. Dessen Anime-Adaption steht kurz vor dem Startschuss, weil sie bereits am 02. April 2025 losgehen soll.

Vor knapp einer Woche ist ein Trailer erschienen, um entsprechend für das kommende Werk Laune zu machen. Das kommt leider weder auf YouTube noch auf der Social-Media-Plattform X besonders gut an.

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf den Trailer werfen:

Das wird kritisiert: Wenn wir einen Blick auf die Kommentare werfen, finden wir viele Bedenken. Besonders Animation und CGI geraten dabei unter Beschuss, wobei spezifisch die Kampfsequenzen der Anlass für Bauchschmerzen sind. So schreiben etwa User wie @akashdey9030 auf YouTube, dass der Anime durch die Qualität der Animation schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt sei.

Ein Grund dafür könnte das eher unbekannte Animationsstudio A-Cat sein, unter dessen Feder die Adaption von The Beginning After the End entsteht. Denjenigen, denen die Animes des Studios bekannt sind, sprechen von mittlerer bis niedriger Qualität. Auf YouTube fasst der User @rockingbirdey die Sorgen wie folgt zusammen:

„Da es sich um A-Cat handelt, habe ich etwas viel Schlechteres erwartet, aber es sieht nicht schrecklich aus. Es sieht in Teilen okay aus. Es sieht aber nicht ideal aus – ich wünsche, ein anderes Studio hätte das bekommen. Der Anime könnte auf der Stufe von Solo Leveling sein, wenn es gleich viel Liebe bekommen hätte.“

Wir erinnern: Hinter Solo Leveling steckt mit A-1 Pictures ein weitaus etablierteres Animationsstudio, das Hit-Animes wie Sword Art Online, Erased oder Kaguya-sama: Love Is War aus den unterschiedlichsten Genres zu verantworten hat.

Adaption beiseite: Darum geht’s in The Beginning After the End

The Beginning After the End erzählt die Geschichte von König Grey, der nach seinem Tod in einer neuen Welt voller Magie und Monster wiedergeboren wird. Als Kind zweier Abenteurer*innen im Ruhestand namens Arthur Leywin lernt der ehemalige König dabei Werte kennen und macht positive Erfahrungen mit seinen Mitmenschen, die in seinem früheren Leben in den Hintergrund geraten sind.

Im Verlauf der Jahre entwickelt sich aber auch in dieser Welt ein Konflikt, bei dem sich Arthur erneut gezwungen sieht, in die Rolle eines Anführers zu schlüpfen. Wie er mit seinen Sorgen diesbezüglich umgeht, seht ihr im Manhwa beziehungsweise der Anime-Adaption ab dem kommenden April.

