Nintendo kündigt neuen Switch 2 Pro Controller an, bei Amazon könnt ihr ihn euch jetzt schon sichern!

Die neue Switch 2 Pro Controller Special Edition erscheint im Februar, ab jetzt könnt ihr sie euch sichern.

Schon bald bekommt der neue Nintendo Switch 2 Pro Controller seine erste Special Edition: Die Resident Evil Requiem Edition erscheint am 27. Februar, also am gleichen Tag wie das Horrorspiel. Ab jetzt könnt ihr den Controller bei Amazon vorbestellen, und zwar mit der üblichen Preisgarantie: Falls der Preis vor dem Release noch sinken sollte, zahlen Vorbesteller automatisch weniger.

Der UVP liegt 10€ höher als beim normalen Switch 2 Pro Controller. Auf lange Sicht könnte das Gamepad sogar noch sehr viel teurer werden. Solche Special Editions sind nämlich in der Regel nur für begrenzte Zeit gut verfügbar, danach muss man sie sich oft zu überhöhten Preisen bei kleinen Händlern oder auf Online-Marktplätzen schnappen. So müsst ihr für die Monster Hunter Rise Edition des ersten Switch Pro Controllers, die zum Release 69,99€ gekostet hat, aktuell fast 200€ hinlegen.

Was bietet die neue Switch 2 Pro Controller Special Edition?

Die neue Switch 2 Pro Controller Special Edition bietet detaillierte Verzierungen auf der Vorderseite und einen matten Glanz der schwarzen Oberfläche, der auch auf der Rückseite zu sehen ist.

Die Resident Evil Requiem Special Edition des Switch 2 Pro Controllers verzichtet auf auffällige Farben, sondern setzt auf ein matt glänzendes Schwarz, das gut zur Stimmung des Spiels passt. Anders als bei der Standard-Version sind zudem auch die Trigger und Schultertasten schwarz. Die Frontschale bietet eine detailreiche Verzierung in Form eines Zeitungsartikels, was ebenfalls zum Spiel passt: In Resident Evil 9 untersucht ihr nämlich als Grace Ashcroft den Tod ihrer Mutter, einer Reporterin.

Technisch unterscheidet sich die Special Edition nicht vom normalen Switch 2 Pro Controller, es geht allein um die Optik. Wenn ihr also keine Fans von Resident Evil seid, könnt ihr genauso gut zur gewöhnlichen Version greifen, mit der ihr momentan bei Amazon 20€ günstiger wegkommt.

Außerdem solltet ihr nicht vergessen, dass auch der Pro Controller für die erste Switch mit der Switch 2 kompatibel ist. Diesem fehlen zwar ein paar Features wie der neue Chat-Button. Dafür ist er aber nochmal ein gutes Stück günstiger, der Preisunterschied zur Switch 2 Pro Controller Special Edition beträgt bei Amazon aktuell stolze 38€: