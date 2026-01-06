  • Anzeige

Neuer PS5-Controller aus 2025 jetzt im Amazon-Angebot: Dieses High-End-Gamepad macht vieles besser als der DualSense Edge!

Erst vor ein paar Monaten ist ein neuer PS5 Pro Controller erschienen, der selbst dem DualSense Edge in mancherlei Hinsicht überlegen ist. Jetzt bekommt ihr ihn bei Amazon im Angebot.

06.01.2026 | 11:32 Uhr


Dieser neue Pro Controller für PS5 hat einige Extras zu bieten, die ihr nicht mal beim Sony DualSense Edge bekommt. Dieser neue Pro Controller für PS5 hat einige Extras zu bieten, die ihr nicht mal beim Sony DualSense Edge bekommt.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen PS5 Pro Controller im Angebot sichern. Das 2025 erschienene High-End-Gamepad Victrix Pro BFG Reloaded, das selbst dem DualSense Edge einiges voraus hat, könnt ihr aktuell 50€ günstiger bekommen. Der Deal soll laut Shopseite noch bis zum 11. Januar laufen, könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Hier findet ihr ihn:

Übrigens findet ihr bei Amazon gerade auch noch einige weitere PS5-Angebote, darunter Headsets und große Spiele aus 2025 wie Battlefield 6 und Split Fiction. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht über die Deals:

PS5-Angebote bei Amazon: alle Deals im Überblick

Hall-Effekt, Module, Extra-Tasten: Das bietet der neue PS5 Pro Controller

Neben der höheren Akkulaufzeit sind der modulare Aufbau und die Hall-Effekt-Sticks die größten Vorteile des Victrix Controllers gegenüber dem DualSense Edge. Neben der höheren Akkulaufzeit sind der modulare Aufbau und die Hall-Effekt-Sticks die größten Vorteile des Victrix Controllers gegenüber dem DualSense Edge.

Der Victrix Pro BFG Reloaded ist eine im August 2025 erschienene Neuauflage des beliebten PS5-Controllers, die ein wichtiges neues Feature im Vergleich zum Original bietet: Ihr bekommt diesmal Analogsticks, die per Hall-Effekt funktionieren, was bedeutet, dass Stick Drift so gut wie ausgeschlossen ist. Das erhöht die Langlebigkeit und ist ein enormer Vorteil gegenüber allen Sony-Controllern einschließlich des DualSense Edge.

Wie schon der ursprüngliche Victrix Pro BFG bietet auch die neue Version einen modularen Aufbau: Ihr könnt den rechten Stick und die Buttons herausnehmen und durch ein mitgeliefertes Fightpad mit sechs Buttons ersetzen oder links das D-Pad und den Analogstick die Position tauschen lassen. Außerdem werden euch zwei verschiedene Steuerkreuze und Sticks in verschiedenen Größen zum Austauschen mitgeliefert.

Auf der Rückseite des Victrix Pro BFG Reloaded PS5-Controllers findet ihr vier programmierbare Extra-Tasten. Auf der Rückseite des Victrix Pro BFG Reloaded PS5-Controllers findet ihr vier programmierbare Extra-Tasten.

Ansonsten bietet der Victrix Pro BFG Reloaded die üblichen Extras, die man von einem Pro Controller dieser Preisklasse erwarten kann: Auf der Rückseite befinden sich vier programmierbare Extra-Tasten sowie zwei Schieberegler für die Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und so beispielsweise in Shootern schneller feuern könnt. Zudem könnt ihr per App viele weitere Einstellungen vornehmen und etwa die Sensitivität der Sticks festlegen.

Ein Vorteil gegenüber dem DualSense Edge ist zudem die vergleichsweise lange Akkulaufzeit: Der Victrix Controller hält etwa 15 bis 20 Stunden durch, beim DualSense Edge sind es nur etwa 5 bis 6 Stunden. Dafür bietet Letzterer mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern jene Features, die für ein immersiveres Spielgefühl sorgen und die ihr nur bei Sony-Controllern bekommt. Der Victrix Controller ist also nicht in jeder Hinsicht besser, aber auf jeden Fall eine gute Alternative.

