Neuer Xbox Controller: Bei der Stormcloud Vapor Special Edition sieht jeder Controller anders aus!

Nächste Woche kommt eine neue Special Edition des Xbox Wireless Controllers heraus, die ihr schon jetzt kaufen könnt.

Microsoft hat eine neue Special Edition des Xbox Wireless Controllers angekündigt, die ihr jetzt vorbestellen könnt. Die Stormcloud Vapor Special Edition bietet ein Design mit blauen und schwarzen Wirbeln, das bei jedem Controller anders aussieht. Laut dem Microsoft Store ist der Release-Termin des neuen Controllers der 8. August, also der nächste Dienstag. Amazon spricht von einer Lieferung am 10. August:

Special Editions des Xbox Controllers sind bei den größeren Shops oftmals nach relativ kurzer Zeit ausverkauft und danach nur noch zu deutlich überhöhten Preisen bei kleineren Anbietern zu bekommen. Deshalb sollte man sich mit dem Kauf besser nicht allzu lange Zeit lassen.

Was bietet die Stormcloud Vapor Special Edition?

Die Frontschale der Stormcloud Vapor Special Edition sieht bei jedem Controller anders aus.

Neues Design in Blau und Schwarz: Technisch unterscheidet sich die Stormcloud Vapor Special Edition nicht von Microsofts normalem Xbox Wireless Controller. Sie bietet aber ein besonderes Design mit bauen und schwarzen Wirbeln auf der Frontschalte und an den Seiten der Griffe. Die Innenseite der Griffe ist in hellem Blau, die Schultertasten sowie die Unterseite des Controllers in tiefem Dunkelblau gehalten.

Jeder Controller ein Einzelstück: Die blauen und schwarzen Wirbel sollen laut Microsoft bei jedem Controller anders aussehen. Der Controller, den ihr bekommt, wird also nicht exakt der obigen Abbildung entsprechen. Dafür ist jedes Exemplar der Stormcloud Vapor Special Edition gewissermaßen ein Einzelstück.

Das Besondere an Special Editions: Wie bei allen Special Editions des Xbox Controllers sind die Buttons, das D-Pad, die Schultertasten und die Unterseite farblich an den Rest des Controllers angepasst, was bei gewöhnlichen bunten Controllern nicht der Fall ist. Dort sind all diese Elemente stets schlicht weiß oder schwarz. Die Innenseite der Griffe bietet bei Special Editions in der Regel eine spezielle Gummierung für besseren Halt. Das gilt auch für die Stormcloud Vapor Special Edition.

