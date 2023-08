Neues DLC-Pokémon wurde wohl schon vor Jahren im Anime als Essen verkauft – und niemand hat es mitbekommen

Pokémon Karmesin und Purpur bekommt einen zweiteiligen DLC, der auch neue Pokémon wie Sirapfel einführt.

Pokémon-Fans debattieren aktuell heiß, ob ein neues Taschenmonster, das per DLC in Karmesin und Purpur erscheint, schon vor Jahren in der Anime-Serie angeteast wurde. Die einen glauben ganz fest daran, die anderen halten das für weit hergeholt. So richtig final entscheiden lässt sich die Sache nicht, aber es gibt schon einige sehr bemerkenswerte Ähnlichkeiten, die das Ganze ziemlich kurios machen.

Neues DLC-Pokémon wurde womöglich schon vor Jahren im Anime angeteast – und gegessen

Darum geht's: Pokémon Karmesin und Purpur erhält mit "Die Türkisgrüne Maske" und "Die indigoblaue Scheibe" zwei Teile eines DLCs, der insgesamt auf den Namen "Der Schatz von Zone Null" hört. In der Erweiterung kommen auch einige neue Pokémon mit ins Spiel, wie zum Beispiel diverse Starter, die wir bisher vermisst haben.

Das ist Sirapfel: Im Pokémon Karmesin und Purpur-DLC erwarten uns aber auch einige komplett neue Pokémon, wie zum Beispiel Sirapfel, die Weiterentwicklung von Knapfel (neben den beiden anderen Möglichkeiten Schlapfel und Drapfel). Es sieht aus wie ein Karamell-Apfel, allerdings mit großen Augen und einem grünen Stäbchen oben, sowie einer Art Schwanz.

Schon vor Jahren zu sehen? Vor Kurzem ist einem Pokémon-Fan aufgefallen, dass genau dieses Pokémon vielleicht schon im Anime-Spinoff Zwielichtschwingen zu sehen war. Und zwar im Jahr 2020, also deutlich vor der Ankündigung des Pokémons selbst als Teil des Karmesin- und Purpur-DLCs.

Hier könnt ihr die fragliche Szene zum Vergleich sehen:

Allem Anschein nach werden hier tatsächlich Dipplin- beziehungsweise Sirapfel-Süßigkeiten verkauft. Allerdings scheiden sich daran die Geister und in der Pokémon-Community herrscht Uneinigkeit. Handelt es sich hierbei wirklich um einen Teaser?

Das spricht dagegen: Was hier verkauft wird, könnten auch einfache, unschuldige Karamell-Äpfel sein. Also einfach genau die Süßigkeit, der das Pokémon nachempfunden ist. Immerhin fehlt hier zum Beispiel der Schwanz. Möglicherweise hat das also gar nichts miteinander zu tun und ist schlicht Zufall. Das glauben zumindest viele Fans, wie diversen Kommentaren zu entnehmen ist.

Was spricht dafür? Die riesigen Blätter am Karamell-Apfel in der Anime-Szene ähneln schon sehr stark den Augen von Sirapfel. Normale Äpfel haben in der Regel nicht solche großen, überstilisierten Blätter, erst recht nicht in ihrer Karamell-Form. Auch der leicht gebogene Stiel sieht eher nach dem Grün von Sirapfel aus als nach einem geraden, braunen Holzstab, der sonst bei solchen Zucker-Äpfeln üblich ist.

Die Frage bleibt vorerst wohl ungelöst und erinnert an die nach der Henne und dem Ei: Wir wissen schlicht nicht, was zuerst da war. Womöglich war Sirapfel schon lange geplant und sollte eigentlich vor dem Anime Pokémon: Zwielichtschwingen erscheinen. Dann könnte diese Süßigkeit ganz bewusst dem Pokémon nachempfunden sein – anders herum wirkt es aber auch nicht gerade unwahrscheinlich.

Was denkt ihr: Wurde Sirapfel hier in dieser Szene schon vor drei Jahren angeteast? Oder ist das einfach nur ein Karamell-Apfel und damit Zufall?