Neues Batman-Spiel könnte im August endlich enthüllt werden

Seit Monaten befinden sich Gerüchte im Umlauf, dass WB Games an einem neuen Spiel im DC-Comic-Universum arbeitet, bei dem es sich angeblich um einen Soft-Reboot der Batman-Arkham-Spiele handelt. Bis jetzt wurde aber noch nichts offiziell angekündigt. Auf der abgesagten E3 2020 hätte WB Games laut Gerüchten aber etwas präsentieren sollen.

Ein neues Event rund um die DC-Superhelden: Nun erklärte DC Comics, am 22. August ein Online-Event namens DC Fandome abzuhalten, das sich um die Welt der Superhelden-Comics dreht. Während des Events dürfen wir unter anderem neue Informationen zum Zack-Snyder-Cut des Films Justice League erwarten. Doch auch Videospiele-Fans sollten dem Event folgen.

Ist es Batman oder was anderes? WB Games kündigt während der Show also womöglich ein neues Spiel an. Könnte es das Batman-Spiel sein, an dem angeblich schon seit einer Weile gearbeitet wird? Oder bekommen wir vielleicht ein neues Spiel von Entwickler Rocksteady zu sehen, die Gerüchten zufolge an einem Suicide Squad-Spiel arbeiten?

Das Event startet am 22. August um 19 Uhr. Laut Journalist James Sigfield von Geeks Worldwide wäre es vielleicht sogar möglich, dass WB Games schon im Vorfeld des Events etwas präsentiert. Seiner Meinung nach aber bekommen wir spätestens am 22. August das neue Batman-Spiel zu sehen.

Sometime between now and August 22nd, WB Montreal will confirm their attendance for this event. Whether that’s accompanied by an official announcement remains to be known, but you all will get your first look at the new Batman game no later than 8/22. pic.twitter.com/vWXNuXMxve