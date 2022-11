God of War Ragnarök: Die beste Rüstung ist wie ein Easy-Mode

Die Auswahl an Rüstzeug in God of War Ragnarök ist beeindruckend. An die zwei dutzend Sets verstecken sich im Spiel. Doch Verbesserungsmaterialien sind rar gesät, so dass ihr nicht alle gleichermaßen verbessern könnt. Daher ist es gut zu wissen, welche Rüstungen eure Barren, Kristalle und Staub wert sind. Wir stellen euch die für uns beste Rüstung und einige Alternativen vor.

Steinbjörn-Rüstung

Die mit Abstand beste Rüstung des Spiels ist die Steinbjörn-Rüstung. Dieses massive Set hat so viel Abwehr auf allen drei Teilen, dass sie den Balken bei eurer Charakterübersicht sprengt. Das merkt ihr auch im Kampf. Selbst schwere Angriffe, wenn sie nicht gerade mit Bifröst verstärkt sind, kratzen Kratos kaum noch an.

Zusätzlich erhaltet ihr den Effekt Blutrünstige Verteidigung: Wenn Gegner euch Schaden zufügen, dann stellen eure Angriffe wieder etwas Gesundheit her, was sich besonders mit schnellen Waffen bemerkbar macht. In der Beschreibung steht zwar, dass Kratos erheblichen Schaden erleiden muss, aber aus unserer Erfahrung wird der Effekt schon ausgelöst, wenn nur ein Troll zu heftig in eure Richtung atmet. Zusammen mit der hohen Verteidigung der Rüstung stellt ihr nach einem Treffer daher meistens mehr Gesundheit wieder her, als ihr überhaupt verloren habt.

Lasst euch auch nicht von dem niedrigen Angriffswert der Rüstung täuschen. Steinbjörn erhöht auch massiv euren Schaden. Armschienen und Beinrüstung verstärken eure Betäubung zusammen um satte 50%. Daher könnt ihr selbst Zwischenbosse schnell zu Boden schicken und ihnen mit einem Finisher einen großen Teil ihrer Lebensleite abziehen. Zusammen mit anderen Verbesserungen, die zum Beispiel Rage herstellen, wenn ihr Finisher ausführt, könnt ihr den Effekt sogar noch steigern.

Der Fundort der Rüstung

Steinbjörn ist gut versteckt und ihr müsst schon ein wenig in der Geschichte vorangeschritten sein. Zum einen braucht ihr Zugang zum See der Neun, aber auch zu Kratos dritter Waffe, mit der ihr den Weg freiräumen könnt.

Wann ihr die dritte Waffe bekommt und was sie tut, verraten wir euch im Spoiler-Kasten: Den Draupnir-Speer erhaltet ihr während der Hauptgeschichte in Kapitel sechs: "Das Schicksal schmieden". Mit ihm könnt ihr die gelben Risse aufsprengen und Abgründe überwinden, die ihr überall in der Welt findet.

Südwestlich von Tyrs Tempel entdeckt ihr eine Felsformation mit einem gelben Riss. Benutzt die Waffe und sammelt das Objekt auf der anderen Seite ein. Das Mystische Erbstück ist eine Reliquie zum ausrüsten. Mit ihr könnt ihr vier Trolle wiederbeleben, die wie Statuen in der Welt herumstehen. Jeder von ihnen hat ein Objekt bei sich, mit dem ihr die Steinbjörn Rüstung schmieden könnt.

Troll in Midgard

Der erste Troll ist nicht weit. Reist zum verlassenen Außenposten, an der Schmiede vorbei, bis ihr den Haupthof erreicht.

Troll in Alfheim

Der Troll ist ganz im Westen der verbotenen Sande. Sucht nach einer Absperrung und einer Menge Leichen.

Troll in Vanaheim

Reist zum Garten von Nóatún und geht im Osten an Land. Hier stehen euch gleich zwei Trolle gegenüber: Einer aus Feuer, der andere aus Eis. Passt eure Angriffe entsprechend an.

Alternative Rüstungen

Falls ihr noch nicht so weit im Spiel seid, dann gibt es noch ein paar andere interessante Rüstungssets.

Eine weitere sehr defensive Variante ist die Rüstung der Rabentränen. Diese bekommt ihr für das Finden von Odins Raben. Um alle drei zu erhalten, braucht ihr insgesamt 18 Raben, die ihr am Baum in Niflheim eintauschen könnt. Der Effekt Heilender Nebel heilt euch zufällig zwischendurch und jegliche Heilung ist bei der Rüstung verstärkt.

Aggressiver könnt ihr mit der Rüstung des Leitbildes vorgehen. Ihr findet sie, indem ihr auf dem See der Neun die Bruchstücke von Tyrs Rüstung findet. Hier werden zufällig alle Werte einer bestimmten Waffe erhöht. Wechselt zur jeweiligen Waffe und euer Schaden ist immens. Dadurch entsteht auch ein interessanter Fluss im Kampf, bei dem ihr euer komplettes Kriegswerkzeug benutzt. Zusätzlich erhaltet ihr die Chance, dass eure Angriffe eine Explosion auslösen, die mehrere Gegner treffen kann.

