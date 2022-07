Neues God of War: Ragnarök-Artwork zeigt uns Feindin, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte

Achtung, Spoiler: Wer God of War (2018) noch nicht beendet hat, sollte an dieser Stelle am besten nicht mehr weiterlesen.

In God of War: Ragnarök setzen Kratos und Atreus ihre Reise durch den hohen Norden fort und haben sich nach den Ereignissen des Vorgängers aus dem Jahr 2018 einige neue Feinde gemacht. So zum Beispiel (höchstwahrscheinlich) Thor, der am Ende wütend vor Kratos' und Atreus' Blockhütte auftaucht und offensichtlich auf Stress aus ist.



Wie uns ein neues Artwork zeigt, ist Thor aber nicht der einzige, der anscheinend einen Groll gegen den Halbgott und dessen Sohnemann hegt. Und diesen wichtigen Fakt hatte ich bis eben gar nicht mehr auf dem Schirm, weil mein letzter Playthrough von Sony Santa Monicas Reboot nun doch schon ein Weilchen her ist, nämlich über vier Jahre.



Denn keine geringere als Kratos' und Atreus' frühere Gehilfin Freya steht uns in Ragnarök wohl ebenfalls als Feindin gegenüber. Das zeigt das neue Artwork, das jetzt von PlayStation Arabia veröffentlicht wurde, hier geht Freya mit einem Schwert auf Kratos los:

Warum greift Freya Kratos und Atreus an? Nun, falls ihr es schon vergessen habt, dazu hat sie einen guten Grund. Der bleichgesichtige Spartaner tötet Baldur gen Ende der Story von God of War. Und Freya war dessen Mutter.

Einige Interaktionen aus dem ersten Midgard-Abenteuer lassen bereits durchscheinen, dass die Hexe des Waldes Kratos für Baldurs Tod büßen lassen will und sich auf den bevorstehenden Kampf vorbereitet. So deutet Mimir beispielsweise an, dass Freya früher die Königin der Walküren war und nun nach ihren Flügeln sucht, die von Odin versteckt worden sind (via Gamerant).

Übrigens dürfte Baldurs Tod auch der Grund sein, warum auch Thor hinter Kratos und Atreus her ist. Denn der Donnergott ist der Halbbruder von Baldur. Odin wiederum ist der Vater der beiden und könnte den Donnergott geschickt haben, um Rache auszuüben.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zu God of War: Ragnarök anschauen:

Im Trailer wird ürbrigens mit Fenrir ein vermeintlicher neuer Boss gezeigt. Doch vieles spricht dafür, dass der riesige Wolf kein Feind, sondern höchstwahrscheinlich sogar ein neuer Gehilfe sein wird.

God of War: Ragnarök erscheint am 9. November 2022 zeitgleich für PS4 und PS5.

Auf welche Charaktere freut ihr euch im Sequel am meisten?