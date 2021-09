God Of War 2 Ragnarok enthüllt ersten richtigen Blick auf Thor mit Bierbauch

In God of War: Ragnarok kann Kratos endlich wieder zeigen, wie "ruhig und vernünftig" er ist. Dabei trifft er unter anderem auch auf Donnergott Thor, wie gestern im Gameplay-Trailer auf dem PS5-Showcase gezeigt wurde. Thor selbst war allerdings nicht so richtig zu erkennen, wir haben vor allem seinen Hammer gesehen. Aber God of War 2-Art Director Raf Grassetti schafft Abhilfe und lässt uns Thor in seiner ganzen Pracht bewundern.

So sieht Donnergott Thor in God of War Ragnarok aus

Echter Haudegen: Thor spielt im Abschluss der God of War-Saga rund um die nordische Mythologie offenbar eine recht große Rolle. Im Trailer wurde er prominent platziert und direkt im Anschluss gab es dieses Bild, dass ihn in seiner vollen Größe und ganzen Prach zeigt. Samt äußerst stabiler Körpermitte:

Fans freuen sich: Viele Kommentare unter dieser Enthüllung freuen sich über den Look von Thor. Der kommt mit seinen roten Haaren und dem ganzen Rest offenbar sehr nah an das heran, wie der Donnergott in weiten Teilen der nordischen Mythologie ursprünglich beschrieben wird. Einigen gefällt dieser Look hier auch deutlich besser als der aus den Marvel-Filmen.



Passend also, dass wir mit Ragnarok das Ende der nordischen Saga von God of War einleiten und dabei auch den Donnergott zu sehen bekommen.

Sprecher steht auch fest: Wir wissen auch schon, wer Thor in God of War 2 sprechen beziehungsweise ihn spielen wird: Ryan Hurst. Der Schauspieler dürfte vielen als Opie aus Sons of Anarchy bekannt vorkommen, er hat aber zum Beispiel auch an The Walking Dead mitgewirkt. Dass die Wahl auf ihn gefallen ist, wirkt ebenfalls sehr passend.

Wie findet ihr Thors Look? Hättet ihr ihn euch so vorgestellt oder hattet ihr ein anderes Bild im Kopf?