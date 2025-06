Dieses neue Gratis-Open World-RPG mit über 300 Companions sollten sich Rollenspielfans unbedingt mal genauer anschauen

In Sea of Remants erleben wir ein Piraten-Abenteuer mit Rundekämpfen.

Sea of Remnants klingt ein bisschen wie ein neues Sea of Thieves und sah auch im gestrigen State of Play-Trailer danach aus. Das Piratenabenteuer dürfte aber vor allem auch für Fans rundenbasierter Rollenspiele interessant sein. Expeditionen und das Werkeln an unserem Schiff gehört natürlich aber auch zum Piraten-Alltag.

2:18 Sea of Remnants: Ankündigungstrailer zeigt das neue Piraten-Abenteuer

Autoplay

Das wissen wir bisher über Sea of Remnants

Neben dem ersten Trailer, der im Showcase gezeigt wurde, gibt es auch schon einige Infos zum Spiel im PlayStation-Blog. Die Story von Sea of Remnants dreht sich um eine Person, die unter Amnesie leidet und sich gemeinsam mit einem Mädchen auf eine Seereise zu einem verwunschenen Ort begibt.

Wir treffen dabei auf die Mitglieder des Puppenvolks, die auch bereits im Trailer zu sehen waren. Das Spiel scheint allerdings eher auf einen Sandbox-Ansatz zu setzen als storygeführt zu sein.

Während des Abenteuers müssen wir eine Beziehung zu unseren Companions aufbauen und eine talentierte Crew zusammenstellen. Insgesamt sollen uns dafür über 300 Begleiter*innen zur Verfügung stehen.

Im Fokus des Spiels stehen Erkundung und das Aufmotzen unseres Schiffs mit Kanonen und neuen Teilen. Wir brechen von unserer Basis zu Expeditionen auf und stellen uns Monstern und anderen Gefahren in Biomen vom Regenwald über Vulkane bis hin zu Sandstränden und Ruinen.

Das Spiel wirft uns dabei in ein Open World Insel-Archipel mit dynamischem Wetter. Für Kämpfe gibt es unterschiedliche Modi und wir können taktische RPG-Rundenkämpfe bestreiten.

Das Ganze lässt sich sowohl im Singleplayer erleben als auch online gemeinsam mit anderen Spieler*innen. Das Spiel soll 2026 als Free-to-Play-Titel für PS5, mobile und PC erscheinen. Bei diesem Konzept ist davon auszugehen, dass auch Mikrotransaktionen angeboten werden.

Klingt das Spielkonzept für euch ansprechend oder ist das eher nichts für euch?