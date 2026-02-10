Neues Mario-Spiel erscheint diese Woche für Switch 2: Seit 30 Jahren laufende Reihe ist zurück!

Das nächste große Mario-Spiel steht vor der Tür: Release ist schon am Donnerstag!

Am 12. Februar, also bereits an diesem Donnerstag, steht der Release des nächsten großen Mario-Spiels für Nintendo Switch 2 an – und wie zu erwarten ist die Nachfrage groß: Bei MediaMarkt ist die physische Version des ersten großen Nintendo-Titels des Jahres momentan schon ausverkauft, hier bei Amazon könnt ihr sie euch aktuell noch sichern:

Übrigens erscheinen in dieser Woche noch eine Reihe weiterer spannender Switch 2-Spiele. Hier die wichtigsten Releases:

38 spielbare Mario-Charaktere: Das ist Nintendos großes neues Switch 2-Spiel!

In der neuen Story-Kampagne werden Mario und seine Freunde in Babys verwandelt.

Es geht hier um Mario Tennis Fever. Das jüngste Spiel der Reihe, die bereits im Jahr 1995 mit Mario's Tennis für den Virtual Boy gestartet wurde, soll nicht zuletzt durch seinen Umfang überzeugen: Mit 38 spielbaren Charakteren aus dem Mario-Universum bietet es mehr Auswahl als je zuvor. Das ist deshalb von Bedeutung, weil die Charaktere sich nicht nur äußerlich unterscheiden, sondern alle ihre eigenen Stärken und Schwächen haben.

Hinzu kommen 30 verschiedene sogenannte Fever-Schläger, mit denen ihr effektvolle Spezialschläge ausführen könnt, die beispielsweise den Boden einfrieren, eure Gegner schrumpfen oder einen schattenhaften Klon von euch selbst erschaffen könnt. Die verschiedenen Kombinationen von Fever-Schlägern und Charakteren eröffnen viele taktische Möglichkeiten.

2:39 Mario Tennis Fever angekündigt - hat die meisten Charaktere der Seriengeschichte

Autoplay

Außerdem liefert Mario Tennis Fever eine große Story-Kampagne. Diese dreht sich darum, dass Mario und seine Freunde in kleine Kinder verwandelt wurden und nun die Spielwelt erkunden und dabei mithilfe ihrer Tennisschläger und -bälle zahlreiche Monster besiegen, um einen Weg zu finden, ihre erwachsenen Körper wieder zurückzubekommen.

Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Modi von Turnieren über den Missionstürme-Modus, in dem ihr Herausforderungen abschließt, um Türme zu erklimmen, bis hin zu verschiedenen lokalen und Online-Multiplayer-Modi. Wenn ihr ein besonders authentisches Spielgefühl haben wollt, könnt ihr zudem im Realmodus die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller zum Schwingen eures Schlägers nutzen.