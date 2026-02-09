  • Anzeige

Dieses Brettspiel ist einfach, aber genial und gerade unverschämt günstig

Reiner Knizia hat vor über 30 Jahren ein extrem originelles Brettspiel erschaffen, welches nun in einer komplett überarbeiteten Neuauflage erschienen ist und auf Amazon momentan nicht mal 20 € kostet.

GamePro Deals , Elias Mohr
09.02.2026 | 20:05 Uhr


Cosmolancer hat neben simplen Regeln, auch sehr charmante Illustrationen. Cosmolancer hat neben simplen Regeln, auch sehr charmante Illustrationen.

Was spielt man mit Leuten, die eigentlich Brettspiel-Muffel sind, um sie tiefer ins Hobby zu ziehen? Vor dieser Frage steht jeder Brettspiel-Fan irgendwann mal. Es gibt zum Glück auch sehr viele gute Antworten auf diese Frage, aber meine momentane Empfehlung aus der Reihe leicht erklärt und trotzdem spaßig ist Cosmolancer von Brettspiel-Autor-Legende Reiner Knizia.

Was hinter Cosmolancer steckt

Eigentlich ist Cosmolancer kein neues Spiel, sondern eine Neuauflage des Spiels auf Heller und Pfennig aus dem Jahr 1994. Da das inzwischen aber längst vergriffen ist und höchstens noch zu Sammlerpreisen gekauft werden kann, dachten sich Reiner Knizia und der Verlag Avalon Hill, dass es Zeit für eine Wiederbelebung sei. Aber nicht nur einfach so, sondern mit neuem Thema, neuem Design und leicht angepassten Regeln.

Bunter als Cosmolancer ist kaum ein anderes Brettspiel. Bunter als Cosmolancer ist kaum ein anderes Brettspiel.

Und diese Neuauflage kann sich echt sehen lassen. Ich war bei meiner Testrunde auf der Brettspielmesse in Essen extrem beeindruckt. Nicht nur vom Stil der Zeichnungen, sondern auch, wie flüssig und einfach sich das Spiel spielt.

So wird gespielt

Wir arbeiten als freiberufliche Weltraum-Fotograf*innen und versuchen, möglichst hübsche Schnappschüsse vom Weltall zu machen. Dazu legen reihum auf dem Spielbrett Plättchen und Kameras aus.

Plättchen haben einen Punktwert, der anzeigt, wie viele Punkte man für das Fotografieren dieses Motivs bekommt. Während ansehnliche Planeten und kosmische Kreaturen Pluspunkte gewähren, geben unschöne Motive Minuspunkte. Hinzu kommen noch einige Spezialplättchen:

  • Hyperantrieb: Dieses Plättchen verdoppelt alle Werte (positiv und negativ) in seiner Reihe und Spalte.
  • Meteoritenschauer: Verdecken die Sicht eurer Kameras, sodass sie nicht mehr die komplette Reihe oder Spalte erfassen können.
  • Schwarzes Loch: Das schwarze Loch saugt alle positiven Effekte auf, weshalb in seiner Reihe und Spalte nur noch negative Werte gezählt werden.

Eure platzierten Kameras gewähren euch unterschiedlich viele Punkte. Eure platzierten Kameras gewähren euch unterschiedlich viele Punkte.

In jedem Zug spielt ihr entweder ein zufälliges Plättchen aus, platziert eine eurer Kameras auf einem freien Feld, oder spielt euer eigenes Plättchen aus. Eure Kameras haben dabei verschiedene Multiplikatoren und erfassen alle Plättchen in der Reihe und Spalte, in der sie liegen.

Aber Vorsicht, ihr dürft jede Kamera nur ein einziges Mal einsetzen, hebt euch hohe Multiplikatoren also für besonders lohnenswerte Momente auf und versucht, Plättchen mit negativen Punkten in das Sichtfeld eurer Gegner zu legen.

Mehr zum Thema
Tobis Brettspieltipps 2025: Diese 10 Titel sind meine Jahres-Highlights - und auch ihr solltet sie euch unbedingt genauer anschauen
von Tobias Veltin
Ein Brettspiel-Klassiker mit über 40% Rabatt

Gerade kostet Cosmolancer auf Amazon nicht einmal 20 € und ist damit momentan ein Schnäppchen, bei jeder und jede von euch bedenkenlos zuschlagen sollte. Denn an diesem Brettspiel haben alle Spaß und es eignet sich hervorragend als Einstieg in komplexere Strategie-Spiele.

