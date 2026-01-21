Neues PS5-Soulslike erscheint nächste Woche: Der erste große Hit 2026?

Mit etwas Glück könnte dieses postapokalyptische PS5-Spiel eines der ersten Highlights des Jahres werden.

2026 könnte ein gutes Jahr für Soulslikes werden und das erste Highlight steht schon vor der Tür: Am 30. Januar, also am Freitag nächster Woche, erscheint ein neues Action-Rollenspiel für PS5, das auf die klassische Dark-Souls-Formel setzt und uns dabei in eine postapokalyptische Welt schickt. Hier bei Amazon könnt ihr es euch jetzt bereits mit Preisgarantie sichern, geliefert wird pünktlich am Erscheinungstag:

Übrigens stehen in den nächsten Wochen auch noch ein paar weitere frühe PS5-Highlights 2026 an, mit Nioh 3 kommt sogar noch ein anderes großes Soulslike-Spiel:

Postapokalypse & Blutsaugen: Das ist das neue Soulslike-Spiel für PS5

Ein Teil dieses neuen PS5-Soulslikes spielt in einer postapokalyptischen Großstadt.

Wir sprechen hier von Code Vein 2, dem Nachfolger des millionenfach verkauften Vampir-Soulslikes aus 2019. Dieser hat bei der Story allerdings kaum noch was mit dem ersten Teil zu tun, ihr werdet in eine ganz neue Welt mit neuen Charakteren geschickt: Einen Teil des Spiels verbringt ihr in einer postapokalyptischen Großstadt, durch die übernatürlichen Fähigkeiten eines Mädchens, das den Protagonisten begleitet, könnt ihr allerdings auch in die Vergangenheit reisen.

Da ihr somit sehr unterschiedliche Welten erkunden dürft, verspricht Code Vein 2 noch ein gutes Stück abwechslungsreicher zu werden als der Vorgänger. Eure Mission ist übrigens nichts Geringeres, als den Weltuntergang doch noch zu verhindern: Bislang haben Menschen und Wiedergänger friedlich Seite an Seite gelebt, doch plötzlich verwandeln sich Letztere in Monster und werden zu einer existenziellen Bedrohung, die ihr bekämpfen müsst.

2:20 Code Vein 2 ist das Sequel zum "Anime-Dark Souls" und sieht anders aus als erwartet

Spielerisch dürfte sich Code Vein 2 erneut weitgehend an die klassische Soulslike-Formel halten, sowohl beim Fortschrittssystem und dem verschachtelten Leveldesign als auch beim spielerischen Schwerpunkt, der bei spannenden Nahkämpfen und spektakulären Bossfights liegt. Dabei gibt es aber durchaus ein paar Elemente, durch die sich das Action-Rollenspiel von anderen Soulslikes abhebt, darunter die Möglichkeit, Feinden Blut zu entziehen und mit dessen Kraft Spezialattacken auszulösen.

Außerdem haben die Entwickler im Vorfeld komplexe Anpassungsmöglichkeiten für unseren Charakter und seine Bewaffnung versprochen, was für viel Tiefgang und spielerische Freiheit sorgen könnte. Ob das alles wirklich so gut klappt, wie wir uns erhoffen, können wir natürlich erst nächste Woche mit Sicherheit sagen, aber auf jeden Fall ist Code Vein 2 eines der spannendsten PS5-Soulslikes, die uns in diesem Jahr erwarten.