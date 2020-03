87-jähriger Animal Crossing-Fan wurde als NPC in New Horizons eingebaut

Animal Crossing begeistert Jung und Alt, was in diesem Fall wirklich nicht einfach nur so dahingesagt ist. Vor gar nicht allzu langer Zeit machte eine liebenswerte Frau die Runde, die von ihrem Enkel gefilmt wurde. Aus dem einfachen Grund, dass die zu diesem Zeitpunkt 87-Jährige stolze 3580 Stunden in Animal Crossing: New Leaf angehäuft hatte. Im neuen Animal Crossing: New Horizons wurde sie jetzt offenbar als NPC eingebaut.

Animal Crossing: New Horizons-NPC wurde offenbar nach Fan mit 3500 Stunden-Stadt benannt

Darum geht's: In einem der Vorab-Videos zu Animal Crossing: New Horizons war eine Bewohnerin zu sehen, die nun für Furore sorgt. Auf den ersten Blick scheint es sich dabei einfach nur um einen (roten) Wolf oder Fuchs zu handeln, aber bei näherem Hinsehen macht der Name der Figur stutzig.

60 4 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons im Test – Der erste Switch-Kracher 2020

Oma, wieso hast du so große Augen, Ohren und Zähne?

Dieser Wolf hier heißt nämlich Audie. Das könnte natürlich durchaus auch Zufall sein, aber eine andere Erklärung wirkt hier sehr viel wahrscheinlicher.

Viele Figuren in den Animal Crossing-Spielen haben besondere Namen, die auf irgendetwas aus dem Franchise-Kosmos Bezug nehmen. Audie ergibt allerdings eigentlich nur als ganz besonders herzerwärmendes Easter-Egg Sinn.

Audie ist nämlich auch der Ingame-Name der berühmten Oma, die schon letztes Jahr weit über 3500 Stunden Animal Crossing: New Leaf auf ihrem Nintendo DS gespielt hatte. Eigentlich heißt sie Audrey, aber im Spiel war ihr Bürgermeisterinnen-Name "Audie".

Auch ihr Enkel, der Game Designer Paul Hubans hat sich deswegen schon auf Twitter zu Wort gemeldet. Er zeigt sich gerührt und dankt allen für die Nachrichten.

Thanks for all the kind messages regarding my wonderful grandmother with regard to her inclusion in the new Animal Crossing game. I choked up when I saw it.



I'm on day one of making a cross-country move from California to Pennsylvania and am currently in a motel in Utah. — Paul ?? Hubans (@phubans) March 17, 2020

Es sieht also ganz danach aus, als hätten die Macher von Animal Crossing: New Horizons die Dame so in ihrem neuesten Spiel verewigt. Wie wir bereits letztes Jahr berichtet haben, wurde der Frau von der Gaming-Community sogar eine Nintendo Switch-Konsole spendiert, sie hat also zumindest theoretisch die Möglichkeit, auch New Horizons zu spielen.

Urlieb, oder was sagt ihr dazu? Glaubt ihr auch, dass damit nur die Animal Crossing-Oma gemeint sein kann?