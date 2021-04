New Pokémon Snap bringt Anime-Charakter nach 20 Jahren wieder zurück

Schon mit Blick auf das N64-Original ist New Pokémon Snap ohnehin eigentlich ein großes Wiedersehen. Außerdem sind da noch die vielen, insgesamt über 200 Pokémon, die hier erneut einen Auftritt haben. Es gibt aber noch ein Comeback in New Pokémon Snap, das ein Fans überrascht haben dürfte. Todd Snap, Protagonist des ersten Pokémon Snaps und Anime-Kumpel von Ash Ketchum, lässt sich nach langer Zeit wieder blicken.

Der beste Pokémon-Fotograf ist wieder da

In New Pokémon Snap gibt es keinen festen Protagonisten mehr, stattdessen könnt ihr euch zu Beginn einen Charakter erstellen und dabei auch zwischen Geschlecht, Haut- und Haarfarbe wählen. Zudem schickt euch nun nicht mehr Professor Eich auf die Fotosafari, sondern der ebenso wissbegierige Professor Mirror. Der ist ebenso ein Neuzugang, wie die Assistenten Rita und Phil.

Nach ein paar Ausflügen in die Lentil-Region (und ein paar hundert Schnappschüssen), bekommt die Forschungsgruppe Zuwachs. Denn Todd Snap höchstpersönlich kehrt als mittlerweile berühmter Pokémon-Fotograf aus der Versenkung zurück.

Im Anschluss agiert er als ganz normaler NPC, der die Geschichte vorantreibt, euch ein paar Tipps gibt und sogar Nebenaufträge bereithält, für die ihr besondere Momente vor die Linse bekommen müsst.

Falls ihr wissen wollt, ob sich New Pokémon Snap lohnt, könnt ihr gern in mein Review zum Switch-Spiel schauen. Spoiler-Alert: Ich mag es sehr.

Wer war Todd Snap noch mal? Todd war ein kleiner, aufgedrehter Junge mit 90er Jahre-Scheitelfrisur, der sowohl in Pokémon Snap als Protagonist vertreten war, aber auch in den ersten vier Staffeln der Anime-Serie mitspielte. Im Anime war er 2001 das letzte Mal zu sehen, hatte hin und wieder aber Auftritte in begleitenden Manga-Kapiteln.

Mittlerweile erwachsen, fungiert Todd hier aber als Mentor für seinen Assistenten Phil und bringt viel nützliches Wissen über Pokémon mit. Auch die Tugend, Pokémon lieber fotografieren zu wollen, als sie in Kämpfen einzusetzen, hat sich Todd bewahrt.

New Pokémon Snap ist seit dem 30. April 2021 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.