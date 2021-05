Resident Evil Village: So würden die Bosse als Pokémon-Trainer aussehen

Liegt ihr auch Nachts wach und fragt euch, wie die Endgegner aus Resident Evil Village als Pokémon-Trainer aussehen würden und welche Taschenmonster sie einsetzen würden? Dann quält euch nicht länger, denn Pokémon- und Resi-Fan LatterBug hat sich genau dieses Mysteriums angenommen. Der Künstler hat die vier Lords aus Village gezeichnet, wie sie in einem Pokémon-Spiel als Arena-Meister aussehen könnten.

Achtung: Im Anschluss seht ihr nicht nur die Endgegner aus Resident Evil Village, sondern auch einige Hinweise auf ihre späteren Formen und Spezialfähigkeiten.

Resident Evil meets Pokémon

Trainer Nummer 1 ist die allseits bekannte Lady Dimitresu. Wer jetzt ein Zubat (beziehungsweise Iksbat) erwartet, wird enttäuscht. LatterBug hat jedem Trainer nur einen Typ an Monstern zugeschustert, ganz wie in den Top 4 der Pokémon-Liga. Und die Vampirlady nutzt natürlich Drachen. Nicht nur, dass sie sich später in einen solchen verwandelt, sie sind auch noch anfällig gegenüber Kälte.

Donna Beneviento, das ist offensichtlich, setzt natürlich Geister-Pokémon ein. Allerdings kein Gengar, sondern Taschenmonster, die aussehen wie Puppen oder heimgesuchte Gegenstände.

Bei Dr. Moreau würde man Pokémon vom Typ Wasser erwarten. Allerdings ist der Fisch-Mann laut dem Schöpfer der Bilder zu schleimig. Stattdessen kommt er mit einem Trupp aus Gift-Monstern daher.

Heisenberg ist wieder einfach. Natürlich steht er auf Pokémon des Typs Stahl, denn dieses Material kann er auch im Spiel beherrschen.

Und was ist mit Mutter Miranda? Ein User merkt an, dass sie vermutlich ein Ditto wäre.

Goldene Zeiten für Resident Evil und Pokémon

Fans von Resident Evil und Pokémon haben es momentan gut. Resi hat eben erst einen neuen Ableger erhalten. Außerdem befindet sich angeblich ein Remake zu Teil 4 in Arbeit. Und nicht zu vergessen: zwei Netflix-Serien und ein Spielfilm.

Bei Pokémon sieht es nicht schlechter aus. Mit New Pokémon Snap erschien jüngst eine gelungene Neuauflage eines N64-Klassiker. Im Herbst kommen die Remakes zu Pokémon Perl und Diamant und schon im Januar folgt mit Pokémon-Legenden: Arceus ein spannendes Open-World-Abenteuer. Nintendo hat gerade erst die Release-Daten für diese Spiele bekannt gegeben.

Was meint ihr, welche Pokémon würden die Bosse in Resident Evil 8 einsetzen?