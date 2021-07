New Pokémon Snap: Kostenloses Update bringt bald neue Gebiete und zusätzliche Pokémon

New Pokémon Snap-Fans dürfen sich auf ein kostenloses Update freuen, das schon ganz bald live ist: Am 4. August geht es damit auf der Switch künftig in folgende Gebiete: Verborgener Pfad, Großer Fluss und Trockenes Ödland. Spielende können dort auf 20 neue Pokémon treffen, die sich bisher noch nicht gezeigt haben. Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wie auf pokemon.com bekannt gegeben wurde, erhält New Pokémon Snap schon bald ein kostenloses Inhalts-Update.

Es geht um 4. August um 3 Uhr deutscher Zeit live.

Das Update ermöglicht es euch, drei ganz unterschiedliche neue Gebiete bei Tag und bei Nacht zu erkunden. Dabei habt ihr die Chance, auf 20 neue Pokémon zu treffen.

Das sind die neuen Gebiete:

Verborgener Pfad (Floreo Insel): Auf dieser Strecke im Naturpark schrumpft das Neo One. Darum erscheinen die Pokémon dort gigantisch.

Auf dieser Strecke im Naturpark schrumpft das Neo One. Darum erscheinen die Pokémon dort gigantisch. Großer Fluss (Bellus-Insel): Der Fluss schlängelt sich durch ein Tal und zieht viele Pokémon an. Allerdings gibt es auch gefährliche Stromschnellen.

Der Fluss schlängelt sich durch ein Tal und zieht viele Pokémon an. Allerdings gibt es auch gefährliche Stromschnellen. Trockenes Ödland (Volca-Insel): Hier erwarten euch Geysire und Sümpfe mit giftigen Gasen. Pokémon verstecken sich unter der Erde oder zwischen Felsen.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Um die neuen Gebiete in New Pokémon Snap erkunden zu können, müssen Spielende laut offizieller Informationen eventuell über bestimmte Voraussetzungen verfügen.

Seid ihr schon gespannt darauf, die neuen Gebiete zu erkunden? Auf welches freut ihr euch am meisten?