Nintendo hat uns bereits im vergangenen Jahr immer öfter mit Ankündigungen überrascht, so auch dieses Mal. Aus dem Nichts wurde jetzt der Release-Termin für ein kommendes Nintendo Switch-Highlight bekanntgegeben: New Pokémon Snap.

Wann ist der Release von New Pokémon Snap? Am 30. April 2021.

New Pokémon Snap erscheint exklusiv für Nintendo Switch.

Zudem hat The Pokémon Company einen neuen Trailer zum Abenteuer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Was ist New Pokémon Snap?

New Pokémon Snap ist der Nachfolger des N64-Klassikers Pokémon Snap, in dem wir die knuddeligen Taschenmonster nicht etwa in Kämpfe schicken, sondern sie fotografieren. Dabei ziehen wir von Insel zu Insel, locken Pokémon vor die Linse und komplettieren so nach und nach unseren Pokédex.

Fans des Originals wünschen sich schon seit einer gefühlten Ewigkeit einen Nachfolger zum beliebten Fotografie-Abenteuer. Im Juni 2020 ließ Nintendo dann endlich die Katze aus dem Sack und kündigte das Spiel an.

Hier könnt ihr den Ankündigungstrailer sehen:

Welche Spiele kommen 2021 außerdem für Nintendo Switch?

Nintendos Roadmap für das Jahr 2021 nimmt zwar langsam Form an, bleibt aber weiterhin dünn: Im Februar steht uns mit Super Mario 3D World + Bowser's Fury beispielsweise der erste große First Party-Titel ins Haus, dabei handelt es sich allerdings "nur" um die Neuauflage des Wii U-Originals. Alle Switch-Releases 2021 findet ihr in einer separaten GamePro-Liste.