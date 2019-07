Detroit: Become Human-Director hält Lichteffekte für Schlüssel zu Next-Gen-Grafik

Wie bei jeder neuen Konsolengeneration stellt sich auch bei PS5 und Xbox Scarlett schnell die Frage nach den grafischen Möglichkeiten, die die neue Technik mit sich bringen wird. Wie wird sich der Wechsel visuell bemerkbar machen? Wenn es nach Quantic Dream-CEO David Cage geht, dann ist das richtige Licht viel wichtiger als etwa höhere Auflösungen.

Next-Gen bedeutet vor allem Raytracing, sagt David Cage

Im Gespräch mit GameSpot kam der Detroit: Become Human-Director auch auf die technischen Aspekte der Videospielentwicklung zu sprechen und gab eine Vermutung preis, welche grafischen Neuerungen in Zukunft anstehen werden. Demnach sei Raytracing das nächste, große Ding:

"Ich glaube, dass die Lichtstimmung der Schlüssel sein wird. Da gibt es diese neue Technologie namens 'ray tracing' über die wir derzeit sehr viel reden. Ich denke, das wird sehr interessant werden, weil sie es erlaubt, Reflektionen, Lichteffekte und Schatten zu verbessern. Und ich glaube, das ist eine große Sache."

8K kann einpacken: So habe es in der Vergangenheit immer irgendeinen technischen Aspekt gegeben, der die Grafik von Videospielen besonders stark geprägt hat. Jetzt sei das Licht an der Reihe und jegliches Reden über Auflösungen sei in Sachen Zukunft eigentlich verfehlt.

"Über Jahre hinweg war die Menge der Polygone, die du darstellen konntest, das Wichtigste, dann waren es die Shader, dann die Texturen und jetzt, glaube ich, wird sich alles um das Licht drehen und je feiner und nuancierter das Licht wird, desto besser wird auch das Bild an sich.



Ich glaube nicht, dass es ein Kampf der Auflösungen wird. Ich weiß, dass die Leute gerade über 8K reden und bla, bla, bla. Ich glaube nicht, dass das der eigentliche Kampf sein wird. Ich würde den Fokus auf das Licht setzen. Licht, Licht, Licht."

Grafik wird sich weiter verbessern: Wie sich das beim nächsten Spiel von Quantic Dream äußern wird, bleibt abzuwarten, aber Cage betonte jedenfalls, dass es bis jetzt immer so war, dass die neueren Titel immer sehr viel hübscher waren als die Vorgänger. Und so wird es auch mit dem Nachfolger von Detroit: Become Human werden.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Scarlett werden über Raytracing-Technologien verfügen. Inwieweit die nächste Generation an AAA-Titeln davon auch Gebrauch machen wird, wissen wir wohl erst in ein paar Jahren.

