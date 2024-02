Nicht wie bei der PS5: Die PS6 soll angeblich die leistungsfähigste Konsole ihrer Generation werden

Die PlayStation 6 kommt womöglich erst 2028, soll dann aber mehr Power als alle anderen Konsolen haben.

Dass die PS6 irgendwann kommt, steht so ziemlich fest. Ob sie dann wirklich so heißt und wie genau die Konsole aussehen wird, wissen wir aber natürlich noch nicht. Jetzt gibt es allerdings wieder einige neue Leaks, denen zufolge Sony bereits genauere Pläne für die nächste Hardware-Generation schmiedet. Unter anderem will der Konzern wohl dafür sorgen, dass die nächste PlayStation wirklich die leistungsfähigste Konsole ihrer Generation wird.

PS6 soll wohl leistungsfähigste Konsole ihrer Generation werden und auf AMD setzen

Darum geht's: In dem neuen Video von RedGamingTech steckt eine ganze Menge an spannenden Informationen – sofern die auch wirklich stimmen. Weil es sich dabei aber bisher nur um vermeintliche Leaks handelt, solltet ihr das Ganze lieber erst einmal noch mit Vorsicht genießen. Alles, was es an Infos und Gerüchten zur PS6 gibt, findet ihr hier:

PS6 mit mehr Power als andere: Wenig überraschend klingt, dass die PS6 deutlich leistungsfähiger als ihre Vorgängerin werden und verstärkt auf Raytracing und Pathtracing setzen soll. Gleichzeitig plant Sony aber angeblich auch, dass die PS6 in ihrer Generation die Konsole mit der meisten Power wird. Bei PS5 und Xbox Series X war das nicht so, hier hatte die Xbox rein rechnerisch die Nase vorn.

AMD soll es richten: Um die leistungsfähigste Konsole der Generation zu entwickeln, will sich Sony in erster Linie wohl genügend Zeit nehmen. In dem Video ist davon die Rede, dass eine PS6 erst 2028 auf den Markt kommen könnte. Gleichzeitig käme dieses Mal nur AMD als Hardware-Lieferer in Frage. Bei der PS5 soll vorher zum Beispiel auch noch Nvidia in Betracht gezogen worden sein.

PS5 Pro kommt angeblich noch 2024: In demselben Video geht es auch darum, dass Sony anscheinend wirklich eine PlayStation 5 Pro auf den Markt bringen will. Angeblich werden DevKits bereits an die Entwickler*innen verschickt und das Hardware-Upgrade zur PS5 könnte sogar noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Aber selbst wenn die angeblichen Insider-Infos und Leaks aus dem RedGamingTech-Video allesamt der Wahrheit entsprechen sollten, heißt es auch dort, dass die genauen Hardware-Spezifikationen der PS6 noch nicht feststehen. Sony arbeite erst seit einem Jahr an der kommenden Generation und habe sich selbst noch nicht festgelegt, was genau in der PS5-Nachfolgerin alles stecken soll.

Wie steht ihr zu diesen Gerüchten rund um die PS6? Wollt ihr euch lieber eine hypothetische PS5 Pro holen, auf die PS6 warten oder beides?