Niedlich oder tödlich? Heute mit Blacksad und Tangle Tower

Es ist Mittwoch, Zeit für eine neue Ausgabe von "Niedlich oder tödlich?". Hier stellen sich Ann-Kathrin und Tobi wie jedes Mal die Frage, ob ein Spiel niedlich ist, oder der Schein trügt und es seine tödliche Seite nur gut versteckt. Mit etwas Verspätung widmen wir uns in dieser Woche dem Spiel Blacksad: Under the Skin, das auf dem gleichnamigen Comic basiert.

Als John Blacksad müssen wir im New York der 50er Jahre den mysteriösen Tod eines Boxclub-Besitzers aufklären. Dafür untersuchen wir diverse Schauplätze nach Hinweisen, befragen Charaktere und müssen regelmäßig wichtige Entscheidungen treffen. Achja: Haben wir erwähnt, dass der Hauptcharakter ein Katzen-Detektiv ist?

Niedlich oder tödlich?

Wenn auch ihr euch nicht mehr sicher seid, ob das Spiel jetzt niedlich oder tödlich ist, schaltet um 17 Uhr auf unseren Twitch-Kanal MAX: Monsters and Explosions und stimmt ab, während wir gemeinsam an dem Fall tüfteln.

Ähnlich investigativ geht es danach übrigens in Tangle Tower auf der Switch weiter. Auch hier geht es darum, ein Verbrechen aufzuklären, Hinweise zu finden, und kleine Puzzle zu lösen. Schaltet ein, wir freuen uns auf euch!

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 4. Dezember, ab 17 Uhr

Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?