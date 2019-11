Niedlich oder tödlich? Hat Pokémon Schwert eine dunkle Seite?

Jede Woche fragen wir uns in unserem gleichnamigen Format, ob ein Spiel niedlich ist, oder der Schein trügt und es seine tödliche Seite nur gut versteckt. Diese Woche geht es unter anderem um Pokémon, in dem wir wirklich goldig aussehende Wesen in eine Arena schicken, damit sie sich gegenseitig mit Flammen verbrennen, in Flutwellen ertränken oder elektrische Schocks verpassen.

Je genauer wir uns Pokémon anschauen, desto weniger sicher sind wir, ob es wirklich so niedlich ist, oder eine düstere, bösere, ja sogar tödlichere Seite versteckt. Denkt nur einmal darüber nach, dass wir unseren Pokémon Würstchencurry servieren, es jedoch keine Tiere in der Welt gibt. Nur Pokémon. Woher kommen dann die Würstchen, fragen wir euch?

Niedlich oder tödlich?

Wenn auch ihr euch nicht mehr sicher seid, ob das Spiel jetzt niedlich oder tödlich ist, schaltet um 17 Uhr auf unseren Twitch-Kanal MAX: Monsters and Explosions und stimmt ab, während wir gemeinsam auf die Suche nach dem legendären Zacian gehen.

Später stellen wir die gleiche Frage übrigens noch an das Adventure Blacksad, in dem wir zwar eine Katze spielen, als Privatdetektiv allerdings in die fiesen Geschäfte einer undurchsichtigen Unterwelt verwickelt werden. Wie kuschelig können Kriminelle sein?

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 27. November, ab 17 Uhr

Mittwochabend, 27. November, ab 17 Uhr Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?

Ab 17 Uhr: Pokémon Schwert & Schild auf der Nintendo Switch

Pokémon Schwert & Schild auf der Nintendo Switch Ab 18 Uhr: Blacksad: Under the Skin auf der PS4 Pro

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Julius !plan von MONSTERSANDEXPLOSIONS auf www.twitch.tv ansehen