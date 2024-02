Nightingale: Alle Infos zu Release, Gameplay, Plattformen und mehr der Survival-Hoffnung

Wir haben alle wichtigen Infos vor dem Release von Nightingale für euch.

Das noch recht neue Entwicklerstudio Inflexion Games dürfte vielen Spieler*innen noch kein Begriff sein – dabei stecken unter anderem einige Branchen-Veteranen dahinter, die früher bei Dragon Age-Studio BioWare gearbeitet haben. Ihr neues Open World-Survivalspiel Nightingale erscheint bereits in wenigen Tagen auf PC im Early Access. Alle wichtigen Infos fassen wir euch vorab hier zusammen.

Release: Wann erscheint Nightingale?

Nightingale startet am 20. Februar 2024 in den Early Access. Ursprünglich war ein Release für den 22. Februar geplant, den die Entwickler*innen dann aber um zwei Tage vorgezogen haben.

Wie lange dauert der Early Access? Planmäßig soll die Vorveröffentlichungsphase 9 bis 12 Monate andauern. Auf einen konkreten Termin für den richtigen Release will sich das Entwicklerteam aber aktuell noch nicht festlegen.

Plattformen: Kommt Nightingale für PS5 und Xbox Series?

Nightingale erscheint vorerst nur für Steam und den Epic Games Store. Ob es später noch Konsolenversionen für PS5, Xbox Series oder gar Nintendo Switch (2) geben wird, ist aktuell noch nicht bestätigt.

Preis: Wie viel kostet Nightingale?

Auf den Produktseiten des Spiels ist noch kein Preis angegeben. In einem FAQ auf X/Twitter hat das Team aber angegeben, dass der Preis sich zum Early Access-Launch auf 29,99 US-Dollar belaufen wird. Entsprechend wird der Preis also vermutlich bei uns auch bei 29,99 Euro liegen.

Gameplay: Wie spielt sich Nightingale?

Nightingale ist ein Open World-Survivalspiel mit Crafting-Elementen und einem Magiesystem. Ihr spielt in der First-Person-Perspektive und könnt euch einen eigenen Charakter im Editor bauen.

Um euch einen besseren Eindruck zu geben, was euch genau erwartet, könnt ihr euch auch den Trailer anschauen:

1:57 Nightingale: Das Survivalspiel lässt euch durch Welten reisen und startet bald in den Early Access

In der viktorianischen Fantasy-Welt von Nightingale könnt ihr als sogenannter Realmwalker durch Portale die fremden Fae-Welten bereisen. Eure Aufgabe ist es hier, nach einer neuen Heimat für die Menschheit zu suchen.

Als das Portalnetzwerk allerdings zusammenbricht, seid ihr plötzlich in einer fremden Welt gestrandet und müsst in den Fae-Welten ums Überleben kämpfen, um euren Weg zurück zur letzten Bastion der Menschheit zu finden: die Stadt Nightingale.

Diese Gameplay-Elemente erwarten euch dabei:

Sammeln und Craften: Mit Bauplänen, Materialien und speziellen arkanen Technologien könnt ihr Werkzeuge, Ausrüstung und Waffen herstellen und verbessern.

Mit Bauplänen, Materialien und speziellen arkanen Technologien könnt ihr Werkzeuge, Ausrüstung und Waffen herstellen und verbessern. Bauen : Ihr baut und erweitert eure eigene Siedlung und rekrutiert NPC-Arbeiter*innen, um bei der Produktion und Rohstoffsammlung zu helfen.

: Ihr baut und erweitert eure eigene Siedlung und rekrutiert NPC-Arbeiter*innen, um bei der Produktion und Rohstoffsammlung zu helfen. Erkunden: Über die Dimensionsportale erreicht ihr neue Gebiete und Biome der offenen Welt. Dank sogenannter "Realm-Karten" könnt ihr die Biome, Gegner und Materialien eures Zielortes auch beeinflussen.

Über die Dimensionsportale erreicht ihr neue Gebiete und Biome der offenen Welt. Dank sogenannter "Realm-Karten" könnt ihr die Biome, Gegner und Materialien eures Zielortes auch beeinflussen. Kämpfe: Mit Nahkampf- und Schusswaffen tretet ihr gegen monsterartige Gegner und Bosse an.

Was kommt bis zum Full-Release noch dazu? Was genau nach der Early Access-Phase alles noch ins Spiel kommt, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das Entwicklerteam geht aber davon aus, dass neue Storyinhalte, Weltenbiome und die Stadt Nightingale selbst noch dazukommen werden.

Koop: So funktioniert der Multiplayer von Nightingale

Nightingale könnt ihr sowohl alleine als auch im Koop mit bis zu fünf weiteren Mitspieler*innen (also insgesamt zu sechst) zocken. Dabei teilt ihr euch eine gemeinsam genutzte Onlinewelt und deren Ressourcen. PvP gibt es dagegen nicht, ihr könnt also nicht gegen eure Mitstreiter*innen kämpfen.

Welchen Eindruck macht Nightingale bislang auf euch und werdet ihr euch das Spiel bereits zum Start des Early Access auf PC holen?