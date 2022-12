Nightingales neuer Trailer lässt mich plötzlich auf Versionen für PS5 und Xbox Series X/S hoffen

Nightingale wurde letztes Jahr auf den Game Awards enthüllt. Und auch dieses Jahr war das Survival-Spiel ehemaliger BioWare-Entwickler*innen bei der Preisverleihung zu sehen. Ein neuer Trailer zeigte uns dabei endlich mehr Gameplay samt einiger Realms, unabhängige Open Worlds, die es auch per Regenschirm zu entdecken gilt.

Mary Poppins lässt in Nightingale schön grüßen

Der Trailer präsentiert uns neben aggressiven Kreaturen in einer Tempelanlage, die mit einem magischen Hammerschlag abgewehrt werden, auch mehrere friedliche Kreaturen. Typische Survival-Mechaniken wie Fischen, Stein abbauen und Basenbau bekommen wir ebenfalls zu sehen. Ungewöhnlicher ist da der Regenschirm, mit dem wir von höhergelegenen Stellen aus über das Gebiet fliegen können. Aber schaut euch den neuen Realmwalker’s Journey-Trailer am besten selbst an:

2:11 Nightingale: Die Survival-Hoffnung zeigt neues Gameplay

Was ist Nightingale überhaupt?

Falls ihr das Spiel bislang nicht groß auf dem Schirm hattet, hier eine kleine Zusammenfassung: In dem Shared World-Survival-Rollenspiel erleben wir eine alternative Welt, die durch ihr viktorianisches Fantasy-Setting hervorsticht. Im Jahr 1889 reisen die sogenannten Realmwalker durch Portale in kleine offene Welten (die Realms), werden dabei aber mit einem Kampf ums Überleben konfrontiert, nachdem die Portale einstürzen.

Das äußert sich in den klassischen Survival-Mechaniken wie Erkunden, Sammeln, Craften und Kämpfen, wobei wir für Letzteres neben Nahkampfwaffen auch Gewehre, Pistolen und Magie einsetzen. Um die Portale wiederherzustellen und in die einzigartigen Realms zu gelangen, benötigen wir Realmkarten, deren Kombination das Aussehen der Welt bestimmt.

Wie die Entwickler*innen versicherten, können wir das alles alleine oder im Koop erleben. Nightingale ist also kein MMO. Durch die Shared World könnte es jedoch vorkommen, das uns andere Spieler*innen über den Weg laufen. (via Polygon)

Annika Bavendiek Nach der Ankündigung von Nightingale auf den Game Awards 2021 habe ich dem Spiel nicht weiter Beachtung geschenkt. Ich habe zwar etwas für Survival-Spiele übrig und finde den viktorianischen Fantasy-Stil wirklich spannend, allerdings wollte der Funke durch die wenigen Gameplay-Szenen und den anfänglichen MMO-Vibe einfach nicht überspringen.



Das Gameplay vom Summer Game Fest hätte da womöglich auch schon Abhilfe geschaffen, aber das war gar nicht erst zu mir durchgedrungen. Erst der frische Realmwalker’s Journey-Trailer ändert das jetzt, um den ich durch die Game Awards quasi gar nicht herum kam. Zum Glück, denn endlich präsentierte er mir etwas, nachdem ich noch für den besagten Funken gesucht hatte: Großen Entdeckungsdrang.



Die Portale wirken auf mich nicht länger nur wie eine simple Mechanik, die viele Biome ermöglichen sollen. Sie gehören zur Geschichte und wir müssen sie erst wiederherstellen, damit uns die abwechslungsreichen Welten und ihre Kreaturen offen stehen. Vor allem die Ruine im Trailer, in die der Charakter nicht tiefer eindringen konnte, rief in mir endlich das Gefühl hervor, Spaß beim Erkunden dieser Welten haben zu können. Und das sogar fliegend mit Regenschirmen – Mary Poppins lässt grüßen.



Durch den neuen Trailer ist Nightingale damit wieder klar auf meinem Radar. Ob es mir mit seinen Portalen dieses Entdeckungsgefühl am Ende aber wirklich bieten kann, werden wir erst 2023 sehen. Und das leider auch nur auf dem PC. Daher hoffe ich inständig, dass irgendwann auch Versionen für die Konsolen erscheinen.

Nightingale wird von Inflexion Games entwickelt und soll im ersten Halbjahr 2023 für den PC erscheinen. Die Early Access-Phase soll zwischen neun und 12 Monaten dauern.

Weitere Ankündigungen und Trailer von den Game Awards findet ihr in unserer großen Übersicht.

Habt ihr Nightingale auf dem Schirm? Was sagt ihr bislang dazu?