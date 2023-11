Geheimer Ninja-Raum in Spider-Man 2 deutet auf Daredevil-Auftritt hin

Spiel Daredevil in Spider-Man 2 bald eine Rolle? Bildquelle: Disney/Marvel Studios & Sony/Insomniac

In Spider-Man 2 bekommen wir vor allem bekannten Gesichter aus der Spinnen-Welt zu sehen. Als Teil von Marvel bietet es sich aber natürlich auch an, anderen Held*innen und Bösewichten des Superhelden-Universums einen Auftritt zu spendieren.

So gibt es beispielsweise Verweise auf Dr. Strange und wie es aussieht auch auf Die Hand und Daredevil. Dabei könnte es sich sogar um mehr als nur einfache Easter Eggs handeln.

Mysteriöse Buchhandlung lässt auf Daredevil hoffen

Easter Eggs gibt es in Open World-Spielen wie Spider-Man 2 meist mehr als genug. Der von X-User CabooseEK gefundene mysteriöse Raum könnte aber auch ein Hinweis auf ein kommendes Crossover sein.

In einem Clip zeigt er, wie er in der Upper West Side eine Buchhandlung erkundet, die ein verdächtig wirkendes Hinterzimmer besitzt, zu das wir keinen Zugang haben.

Dort stehen zwischen all den Büchern allerhand Waffen, okkulte Gegenstände und ein Symbol ziert offensichtlich die Wand, das wir auch im Hinterhof über dem Tor wiederfinden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

CabooseEK und andere Spieler*innen vermuten nun, dass das Hinterzimmer ein Versteck von 'The Hand' ist. Die Hand ist im Marvel-Universum ein Schurken-Clan aus Ninjas, die mit okkulter Magie zu tun haben. Und da sich vor allem Daredevil mit den Ninjas angelegt hat, liegt die Vermutung nahe, dass der Superheld irgendwann nochmal durch ein DLC eine Rolle spielen wird.

Diese Vermutung wird durch eine "Nelson and Murdock"-Tafel gestützt, die in Hell's Kitchen zu finden ist. Nelson und Murdock ist die Anwaltskanzlei, in der Matthew Murdock aka Daredevil arbeitet. Zumindest normalerweise. In Spider-Man 2 steht das Gebäude mit der Tafel vorübergehend leer.

Warum das so ist, kommentierte Senior Creative Director Bryan Intihar etwas neckisch gegenüber IGN, was als weitere Andeutung verstanden werden kann:

"Das ist eine gute Frage. Bleiben Sie dran. Aber ein guter Fund."

Statt Daredevil könnte es sich aber auch um eine Anspielung auf Dr. Strange handeln. Der findet in einer Nebenquest kurz Erwähnung. In dem vermeintlichen The Hand-Raum befindet sich zudem etwas versteckt ein Symbol, dass dem Sanctum Sanctorium-Fenster ähnelt. Diese Theorie wirkt aber unwahrscheinlicher.

Was glaubt ihr, hat das alles zu bedeuten? Sind es nur nette Easter Eggs, oder Hinweise auf einen kommenden DLC?