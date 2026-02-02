Harry Potter-Release: HBO-Chef grenzt Serien-Start für 2027 weiter ein

Auf den neuen Harry Potter müssen wir gar nicht so lange warten. (Bild: HBO Max / Warner Bros.)

Ob wir an die neue Harry Potter-Adaption nun glauben oder nicht, Fakt ist, sie kommt. Irgendwann 2027 soll die Serie bei HBO Max starten, nur wann genau, ist nach wie vor unklar. Immerhin laufen die Dreharbeiten zu Staffel 1 derzeit noch. Trotzdem gibt es Neuigkeiten zum Release, denn HBO hat den Zeitraum nun etwas eingegrenzt – zur Freude der Fans.

HBO plant den Release der Harry Potter-Serie für Anfang 2027

In einem Interview mit Deadline sprach HBOs CEO Casey Bloys über mehrere aktuelle Produktionen, darunter The Pitt und Heated Rivalry, die wir dank des Deutschlandstarts des Streamingdienstes HBO Max im Januar nun auch in Deutschland schauen können.

0:30 Die Harry Potter-Reihe bekommt eine eigene Serie spendiert

Autoplay

Zum Schluss versuchte Deadline sein Glück und fragte nach einem genaueren Release der Harry Potter-Serie – und tatsächlich ließ Bloys sich ein bisschen was entlocken:

"Nun, wir haben bisher von 2027 gesprochen. Um es etwas genauer zu fassen, würde ich sagen: Anfang 2027. Und jetzt werden Sie fragen, ob das Januar, Februar, März oder April bedeutet – dazu können wir uns noch nicht äußern. Ich sage: Anfang 2027."

Damit ist nicht nur der sehr vage Zeitraum von zwölf auf vier Monate geschrumpft, auch die Wartezeit verkürzt sich potenziell deutlich. Ein Release Ende 2027 wäre vor der neuen Aussage des CEOs immerhin auch möglich gewesen.

Ganz darauf verlassen sollten wir uns aber trotzdem nicht. Wenn es einer wissen muss, dann Bloys, aber auch er kann nicht voraussagen, ob noch überraschende Verzögerungen auftreten.

Harry Potter-Serie wird exklusiv beim neuen Streaming-Dienst laufen

Da Harry Potter zu Warner Bros. gehört und die mit dem Streaming-Dienst HBO Max seit Anfang des Jahres auch endlich im deutschsprachigen Raum vertreten sind, wird die Serie nicht mehr über Lizenzen bei WOW/Sky laufen. Wer die Serie streamen will, muss sich dann ein Abo bei HBO Max besorgen.

Wie die Abo-Preise bei HBO Max aussehen und was für Filme und Serien der Dienst noch anbietet, könnt ihr oben im verlinkten Artikel nachlesen. Eine ausführliche Übersicht zum Cast der Serie, Story und mehr findet ihr ebenfalls verlinkt.

Grundsätzlich soll die Serie die Geschichte von Harry Potter in mehreren Staffeln neu erzählen – scheinbar sogar näher an der Romanvorlage, als es die Filme getan haben.

Was glaubt ihr, wann wird die Serie genau an den Start gehen? Werdet ihr sie euch anschauen, oder wollt ihr die Filme in Ehren halten und glaubt nicht, dass die Serie da mithalten kann?