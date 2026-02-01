Animal Crossing-Fan präsentiert die Insel ihres Mannes - die ist derart blankpoliert, das alles vor Sauberkeit funkelt

Auf TikTok will eine Nutzerin eigentlich nur die wirklich fantastisch eingerichtete Animal Crossing-Insel ihres Ehemanns zeigen, ist dann aber davon überrascht, dass die komplette Einrichtung funkelt. Dass das überhaupt geht, war vielen offenbar gar nicht bewusst.
So funkelt eure ganze Insel
Eine wichtige Zusatzinformation ist, dass das Funkeln nur erreicht werden kann, wenn ihr neben Animal Crossing: New Horizons auch den DLC Happy Home Paradise besitzt. Das Feature ist nämlich erst durch den Zusatzinhalt ins Spiel gekommen.
Wie der Effekt aussieht, zeigt "sammyinmomlife" in einem Video auf TikTok. Eigentlich will sie dabei nur die Insel ihres Ehemanns vorstellen, der anscheinend 2020 wirklich viel Zeit in das Spiel gesteckt hat. Die Insel kann sich dann auch echt sehen lassen, er hat sogar eine komplette Arcade in seinem Haus.
Zwischendrin fällt der TikTokerin dann auf, dass alle Möbel auf der Insel funkeln. Sie sagt, dass das bei ihr nicht so ist und ihr Mann antwortet, dass er eben alles sauber und ordentlich hält.
Das Video könnt ihr euch hier ansehen:
In den Kommentaren zeigen sich ebenfalls viele verwunderte User, die keine Ahnung davon hatten, dass man Möbel derart zum Funkeln bringen kann. Tatsächlich versteckt sich dahinter ein Feature aus dem Happy Home Paradise-DLC.
Dort kann man nämlich die Fähigkeit "Polieren" erlernen. Die Spielfigur wechselt dann in einen speziellen Poliermodus und kann so Einrichtungsgegenstände blitzeblank putzen. Spielt man den DLC weiter, kann man auch noch viele andere Poliereffekte neben dem Funkeln erlernen.
Dann steigen auf Wunsch beispielsweise kleine Herzen, Blitze oder Dampfwolken von Möbeln auf. Ein User in den Kommentaren erzählt etwa, dass auf seiner Insel Schneeflocken aus dem Kühlschrank und Dampfwolken aus dem Ofen aufsteigen.
Es ist also eine nette Möglichkeit, die eigenen Häuser ein bisschen dynamischer und gemütlicher zu gestalten. Oder man kann sich eben beim Putzen der gesamten Einrichtung verausgaben. Ob dann aber noch Zeit für die "echte" Hausarbeit bleibt, ist fraglich.
Wusstet ihr schon, dass man Möbel in Animal Crossing polieren kann?
