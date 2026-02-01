Animal Crossing-Fan präsentiert die Insel ihres Mannes - die ist derart blankpoliert, das alles vor Sauberkeit funkelt

Habt ihr gewusst, dass man Möbel in Animal Crossing: New Horizons polieren kann? Das ist vielen Leuten offenbar nicht bewusst.

Jonas Herrmann
01.02.2026 | 09:20 Uhr

In Animal Crossing können Möbel zum Funkeln gebracht werden. In Animal Crossing können Möbel zum Funkeln gebracht werden.

Auf TikTok will eine Nutzerin eigentlich nur die wirklich fantastisch eingerichtete Animal Crossing-Insel ihres Ehemanns zeigen, ist dann aber davon überrascht, dass die komplette Einrichtung funkelt. Dass das überhaupt geht, war vielen offenbar gar nicht bewusst.

So funkelt eure ganze Insel

Eine wichtige Zusatzinformation ist, dass das Funkeln nur erreicht werden kann, wenn ihr neben Animal Crossing: New Horizons auch den DLC Happy Home Paradise besitzt. Das Feature ist nämlich erst durch den Zusatzinhalt ins Spiel gekommen.

Wie der Effekt aussieht, zeigt "sammyinmomlife" in einem Video auf TikTok. Eigentlich will sie dabei nur die Insel ihres Ehemanns vorstellen, der anscheinend 2020 wirklich viel Zeit in das Spiel gesteckt hat. Die Insel kann sich dann auch echt sehen lassen, er hat sogar eine komplette Arcade in seinem Haus.

Zwischendrin fällt der TikTokerin dann auf, dass alle Möbel auf der Insel funkeln. Sie sagt, dass das bei ihr nicht so ist und ihr Mann antwortet, dass er eben alles sauber und ordentlich hält.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

In den Kommentaren zeigen sich ebenfalls viele verwunderte User, die keine Ahnung davon hatten, dass man Möbel derart zum Funkeln bringen kann. Tatsächlich versteckt sich dahinter ein Feature aus dem Happy Home Paradise-DLC.

Dort kann man nämlich die Fähigkeit "Polieren" erlernen. Die Spielfigur wechselt dann in einen speziellen Poliermodus und kann so Einrichtungsgegenstände blitzeblank putzen. Spielt man den DLC weiter, kann man auch noch viele andere Poliereffekte neben dem Funkeln erlernen.

Dann steigen auf Wunsch beispielsweise kleine Herzen, Blitze oder Dampfwolken von Möbeln auf. Ein User in den Kommentaren erzählt etwa, dass auf seiner Insel Schneeflocken aus dem Kühlschrank und Dampfwolken aus dem Ofen aufsteigen.

Es ist also eine nette Möglichkeit, die eigenen Häuser ein bisschen dynamischer und gemütlicher zu gestalten. Oder man kann sich eben beim Putzen der gesamten Einrichtung verausgaben. Ob dann aber noch Zeit für die "echte" Hausarbeit bleibt, ist fraglich.

Wusstet ihr schon, dass man Möbel in Animal Crossing polieren kann?

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

