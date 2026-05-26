007 First Light auf Metacritic: Das beste James Bond-Spiel seit 29 Jahren

So schneidet 007: First Light bei den internationalen Wertungen ab.

Über die Jahre gab es so einige James Bond-Spiele. Während die Reihe aber in den 90ern und frühen 2000ern eine Videospiel-Umsetzung nach der anderen bekam (mit durchaus schwankender Qualität), sah es in den letzten Jahren eher mau aus.



Nach dem 2012 erschienenen 007 Legends folgte abseits eines Mobile-Ablegers eine lange Flaute – bis jetzt. Mit 007: First Light bekommen wir jetzt nämlich endlich ein neues Bond-Spiel, das sich den internationalen Wertungen nach auch wirklich lohnt.

007: First Light auf Metacritic und Open Critic:

Metascore: 88 * (basierend auf 47 Reviews der PS5-Version)

* (basierend auf 47 Reviews der PS5-Version) Score auf Open Critic: 89* (basierend auf 37 Reviews)

*Zuletzt abgerufen am 26. Mai 2026 um 17:00 Uhr.

17:31 Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!

Autoplay

Nachfolgend geben wir euch eine kleine Übersicht einiger der Wertungen (sowohl PC- als auch PlayStation-Fassung).

Magazin Wertung Comicbook 100 VGC 100 DualShockers 90 Metro Game Central 90 Screen Rant 90 Eurogamer 80 Game Rant 80 TechRadar Gaming 80 PC GamesN 80 IGN Deutschland 80 Dexerto 80

Damit streicht 007: First Light die besten Wertungen für ein James Bond-Spiel seit dem 1997 erschienenen Golden Eye 007 ein, das seinerzeit sogar eine 96 bekam. Auch Kollegin Annika war in ihren ersten 18 Stunden mit dem Spiel bislang sehr angetan. Mehr lest ihr in ihrem Test:

Das sind die Stärken und Schwächen von 007: First Light

Aus den zahlreichen Tests kristallisieren sich einige Punkte heraus, die das neue Bond-Spiel besonders gut hinbekommt – und einige Schwächen.

Das ist positiv

filmreife Inszenierung mit typischem Bond-Gefühl

abwechslungsreiches und gelungenes Gameplay

spielerische Freiheit bei der Herangehensweise (wenn auch nicht vergleichbar mit den Hitman-Titeln vom gleichen Entwickler)

Das ist negativ

Schwächen bei der Gegner-KI

vereinzelte Bugs und Framedrops

007: First Light erscheint regulär am 27. Mai 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Wer das Spiel vorbestellt hat, kann bereits 24 Stunden früher (also ab dem 26. Mai um 16:00 Uhr) mit dem Early Access loslegen. Auf die Switch 2-Version des Spiels müsst ihr dagegen noch ein wenig warten, sie wurde auf den Sommer verschoben.

Schaut ihr in das neue James Bond-Spiel rein und falls ja: seid ihr überhaupt Fans des 00-Agenten?