007 First Light auf Metacritic: Das beste James Bond-Spiel seit 29 Jahren

Die ersten Tests zum neuen James Bond-Spiel sind da und sowohl bei MetaCritic als auch Open Critic kann sich der Wertungsspiegel mehr als sehen lassen.

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Eleen Reinke
26.05.2026 | 20:00 Uhr

So schneidet 007: First Light bei den internationalen Wertungen ab. So schneidet 007: First Light bei den internationalen Wertungen ab.

Über die Jahre gab es so einige James Bond-Spiele. Während die Reihe aber in den 90ern und frühen 2000ern eine Videospiel-Umsetzung nach der anderen bekam (mit durchaus schwankender Qualität), sah es in den letzten Jahren eher mau aus.

Nach dem 2012 erschienenen 007 Legends folgte abseits eines Mobile-Ablegers eine lange Flaute – bis jetzt. Mit 007: First Light bekommen wir jetzt nämlich endlich ein neues Bond-Spiel, das sich den internationalen Wertungen nach auch wirklich lohnt.

007: First Light auf Metacritic und Open Critic:

  • Metascore: 88* (basierend auf 47 Reviews der PS5-Version)
  • Score auf Open Critic: 89* (basierend auf 37 Reviews)

*Zuletzt abgerufen am 26. Mai 2026 um 17:00 Uhr.

Video starten 17:31 Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!

Nachfolgend geben wir euch eine kleine Übersicht einiger der Wertungen (sowohl PC- als auch PlayStation-Fassung).

MagazinWertung
Comicbook100
VGC100
DualShockers90
Metro Game Central90
Screen Rant90
Eurogamer80
Game Rant80
TechRadar Gaming80
PC GamesN80
IGN Deutschland80
Dexerto80

Damit streicht 007: First Light die besten Wertungen für ein James Bond-Spiel seit dem 1997 erschienenen Golden Eye 007 ein, das seinerzeit sogar eine 96 bekam. Auch Kollegin Annika war in ihren ersten 18 Stunden mit dem Spiel bislang sehr angetan. Mehr lest ihr in ihrem Test:

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Das sind die Stärken und Schwächen von 007: First Light

Aus den zahlreichen Tests kristallisieren sich einige Punkte heraus, die das neue Bond-Spiel besonders gut hinbekommt – und einige Schwächen.

Das ist positiv

  • filmreife Inszenierung mit typischem Bond-Gefühl
  • abwechslungsreiches und gelungenes Gameplay
  • spielerische Freiheit bei der Herangehensweise (wenn auch nicht vergleichbar mit den Hitman-Titeln vom gleichen Entwickler)

Das ist negativ

  • Schwächen bei der Gegner-KI
  • vereinzelte Bugs und Framedrops

007: First Light erscheint regulär am 27. Mai 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Wer das Spiel vorbestellt hat, kann bereits 24 Stunden früher (also ab dem 26. Mai um 16:00 Uhr) mit dem Early Access loslegen. Auf die Switch 2-Version des Spiels müsst ihr dagegen noch ein wenig warten, sie wurde auf den Sommer verschoben.

Schaut ihr in das neue James Bond-Spiel rein und falls ja: seid ihr überhaupt Fans des 00-Agenten?

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007: First Light

007: First Light

Genre: Action

Release: 27.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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