Pokémon-Fan bekommt seine alten Karten von der Mutter wieder - und eine könnte ein Vermögen wert sein, hätte er nicht als Kind einen großen Fehler begangen

Hier seht ihr nur eines der Bilder von Reddit-User NoExplanation738.

Die meisten von uns dürften als Kind zumindest ein paar Pokémonkarten besessen haben und dann stellt sich heute immer die eine Frage: Was ist mit ihnen passiert? Viele haben sie unter Wert verkauft, verschenkt oder einfach über die Jahre verloren.



Ganz typisch ist es zwar, dass Eltern Dinge wieder herauskramen, die wir längst vergessen hatten, aber in der Regel sind da eher keine seltenen Pokémonkarten dabei – ganz anders als bei einem Community-Mitglied, das seine ziemlich coole Story teilt.

Pokémon-Fan freut sich über alte Karten, die seine Mutter ausgegraben hat

Redditor NoExplanation7388 teilt die Geschichte samt eindrucksvollen Bildern in einem Post. "Meine Mutter hat angerufen und gesagt, dass sie alte Karten von mir gefunden hat", berichtet der User. Er oder sie erinnere sich, die Karten vor 25 Jahren gemeinsam mit der Schwester in Hüllen gepackt zu haben.

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Gleich auf der ersten Seite sticht natürlich das Glurak ins Auge. Hierbei handelt es sich um einen begehrten Shadowless-Druck (ohne den Schatten um den Rahmen). Das trifft auch noch auf weitere Exemplare zu. NoExplanation7388 hat aber noch mehr interessante Sammlerstücke, beispielsweise begehrte Holo-Karten.

Wir sehen unter anderem ein Ancient Mew, bei dem es sich um eine Promokarte zum Film handelt. Ein Community-Mitglied merkt außerdem an, dass diese Version einen Druckfehler aufweist, der es noch wertvoller macht.

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Der Wert der Karten lässt sich so aber erst mal unmöglich schätzen, denn hierbei kommt es stark auf den Zustand an, beziehungsweise würden nahezu perfekt erhaltene Exemplare mit einem Grading (offizielle Zustandsbewertung) enorm gewinnen.

Allerdings sieht es hier nicht danach aus, als wäre das der Fall, zumindest nicht bei allen Karten. Zum Glurak, auf das besonders viele Leute gleich ein Auge geworfen haben, erklärt der Fan nachträglich:

"Glurak hat einen Filzstiftfleck auf der Rückseite und leichte Kratzer auf der Folienoberfläche."

In einem weiteren Kommentar erklärt der Fan, dass es sich um die typischen Schäden handle, die im Umgang der Kinder mit den Karten, beziehungsweise beim "Eintüten" entstanden sind. Zudem habe NoExplanation7388 damals die eigenen Karten einfach ohne besseres Wissen mit einem Stift markiert.

Wir kennen es alle: Damals hatten wir keine Ahnung, welche möglichen Schätze wir in den Fingern halten. Damit ist die Karte fernab von einer einigermaßen hohen Bewertung.

So oder so freut sich die Person aber und berichtet: "Ich sammle heutzutage keine Pokémonkarten mehr, aber es ist extreme Nostalgie, sie wiederzusehen." Und wertlos ist die Sammlung natürlich trotz Mängeln ganz gewiss nicht, gerade das Mew dürfte Potenzial für einen sehr hohen Preis haben. Nur wäre eben mit besserem Zustand ein Vielfaches drin gewesen.

Haben eure Eltern auch schon mal alte Sachen von euch wieder ausgegraben, über die ihr euch extrem gefreut habt? Oder sogar etwas richtig Wertvolles? Was war das?