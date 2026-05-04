So habt ihr Night City noch nie gesehen: Warum ausgerechnet ein Retro-Effekt Cyberpunk 2077 noch echter macht

Ausgerechnet eine Retro-Mod verleiht Cyberpunk 2077 einen noch realistischeren Look.

Night City ist eine der wohl beeindruckendsten Städte im Gaming und speziell beim Spielen von Cyberpunk 2077 auf einem potenten PC, macht das Action-RPG optisch so einiges her.

Dennoch sehen einige Fans hier Verbesserungspotenzial, denn vieles wirkt zu steril und perfekt und das wiederum kostet der Spielwelt ihren Realismus. Gut, dass eine besondere Mod existiert, die aus Cyberpunk 2077 einen Film macht, und wenn man es nicht besser wissen würde, könnte man meinen, es handelt sich wirklich um Aufnahmen aus der realen Welt. Aber seht selbst:

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Filter aus den 70ern hebt Cyberpunk 2077 auf ein grafisch neues Level

Tulired hat auf Reddit seine Cyberpunk-Mod TapePunk vorgestellt, die ein Update erhalten hat.

Über einige Monate hinweg hat der Modder sich viele VHS-Videos angesehen und Feedback verarbeitet, um den Grafikfilter noch realistischer darzustellen. Das Ergebnis lässt sich echt sehen, denn, obwohl VHS das Bild theoretisch „verschlechtert“, so wirken die Aufnahmen im Reddit-Post so, als hätte man sie selbst in der realen Welt aufgenommen.

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Autoplay

Viele User sind erstaunt darüber, wie realistisch dieser Effekt Cyberpunk 2077 aussehen lässt und erinnern sich dabei an Spiele wie „Backrooms“ zurück, in denen ebenfalls ein Retro-Effekt genutzt wurde, um für Realismus zu sorgen.

Das System treibt die Auflösung nicht künstlich in Höhe, sondern nutzt durch die Modifikation gezielt Bildfehler, chromatischer Aberration und Filmkörnung aus, um das Bild aus der Sicht eines Hobby-Filmers aus den 70ern darzustellen.

Das geht auch in die Richtung der Bodycam-Shooter, in denen ebenfalls mit solchen Effekten getrickst wird, um euch noch immersiver ins Spiel zu ziehen.

Auf jeden Fall sind sich viele in der Reddit-Community einig, dass es sich bei der Mod um einen Volltreffer handelt und mit über 8.000 Upvotes und 550 Kommentaren lässt sich die Begeisterung auf jeden Fall festhalten.

Wer ebenfalls seinem Spiel einen ähnlichen Look verpassen will, findet den Link zu NexusMods im Reddit-Post hinterlegt.

Wie findet ihr solche Mods? Habt ihr selbst euren Augen kaum glauben können, als ihr die Aufnahmen aus dem Post gesehen habt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.