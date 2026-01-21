Nintendo-Fan lagerte originalverpacktes 3DS-Case jahrelang, stellte dann fest, dass es in der Packung komplett zu Staub zerfallen ist und ging damit viral

Dieses Nintendo 3DS XL-Case hat sich aufgelöst (Bild: Facebook https://www.facebook.com/photo/?fbid=10240098766027136, via Nintendo Soup).

Eigentlich sollte man meinen, dass die meisten Sammlerobjekte relativ sicher sind, wenn man sie in der Originalverpackung lagert. Doch weit gefehlt: Zumindest in diesem Fall hier hat das überhaupt nicht geholfen. Ein spezielles Dragon Quest VIII-Case für den New Nintendo 3DS XL hat sich im Laufe der Jahre nämlich einfach in seine Einzelteile aufgelöst.

Nintendo 3DS XL-Case zerfällt noch in der Originalverpackung zu kurioser Brotkrümel-Masse

Falls ihr noch irgendwo die eine oder andere schicke Schutzhülle für Hardware-Schätze wie den 3DS XL herumliegen habt, solltet ihr vielleicht einmal nachsehen, wie es diesen Schutzhüllen geht. Auch wenn ihr sie in der Originalverpackung gelagert habt, muss das nämlich nicht heißen, dass sie noch unversehrt sind.

So ist es zumindest wohl einem Facebook-User ergangen, der im vergangenen Jahr laut Nintendo Soup einen entsprechenden Beitrag gepostet hatte, damit viral gegangen ist und das Bild anschließend wieder offline genommen hat.

So sieht die Hülle nach einiger Zeit aus – und naja, sie hat offensichtlich schon einmal bessere Tage gesehen:

Wie das Case ursprünglich einmal ausgeschaut hat, könnt ihr hier sehen:

Hier seht ihr das Case in seiner ursprünglichen Form.

Der Besitzer soll seine Dragon Quest 8-Schutzhülle für den Nintendo 3DS XL viele Jahre lang eingelagert haben. Es müssen theoretisch über fünf Jahre gewesen sein, und das würde von der Zeit her auch hinkommen: Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs ist für den 3DS offiziell im Jahr 2017 erschienen.

Das Dragon Quest 8-Case für den Nintendo 3DS XL bestand nämlich wohl aus einem biologisch abbaubaren TPU-Material. Dieses Material hält laut Nintendo Soup in der Regel drei bis fünf Jahre, es ist also keinesfalls darauf ausgelegt, sieben, acht oder neun Jahre durchzuhalten.

Für eine Schutzhülle ist das natürlich enttäuschend, auch wenn wir dem ökologischen Aspekt des Ganzen selbstverständlich auch etwas abgewinnen können. Jedenfalls dürfte darin der Grund dafür liegen, dass dieses 3DS-Case nach all den Jahren wirklich überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist.

Laut dem Nintendo Soup-Beitrag waren die meisten Menschen in den Kommentaren des ursprünglichen Posts regelrecht schockiert. Sie konnten es offenbar kaum glauben, dass so etwas überhaupt passieren kann und tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass sich so eine Schutzhülle einfach auflöst.

Für alle anderen dient das als Erinnerung, dass ihr eure Sammlungen immer mal wieder überprüfen solltet und auch darauf achten müsst, die Sammlerstücke unter den richtigen Bedingungen zu lagern.

Habt ihr auch schon einmal etwas nach vielen Jahren irgendwo wieder hervorgekramt und dann euer blaues Wunder erlebt, weil es sich einfach aufgelöst hat?