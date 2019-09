Wie ihr einen Nintendo-Account auf zwei Switch-Konsolen nutzt

Die Nintendo Switch Lite ist da und eignet sich noch besser als Konsole für unterwegs als die "normale" Nintendo Switch. Viele Nintendo-Fans spielen mit dem Gedanken, die Switch Lite als Zweitkonsole anzuschaffen. Es bietet sich an, die normale Switch im Docked-Modus am Fernseher zu lassen und die andere mitzunehmen. Dafür sollten beide im Idealfall mit demselben Nintendo-Account auf dieselben Spiele zugreifen können. Das gestaltet sich allerdings viel schwieriger und komplizierter, als es zunächst den Anschein hat.

Einen Nintendo-Account auf 2 Nintendo Switch-Konsolen zu nutzen ist unnötig kompliziert

Die Primär-Switch ist das Problem: Wenn sich eine Nintendo Switch zum ersten Mal mit dem eShop verbindet, wird diese Switch automatisch als primäre Konsole registriert. Ihr könnt euren Account dann zwar auch mit einer anderen, nicht-primären (bzw. sekundären) Switch nutzen, müsst aber Einschränkungen in Kauf nehmen.

Was geht nicht?

Offline & sekundär: Wenn ihr mit der nicht-primären Switch digital heruntergeladene Spiele von eurem Nintendo-Account spielen wollt, müsst ihr euch immer zuerst mit dem Internet verbinden. Quasi als Beweis, dass ihr die Spiele auch wirklich besitzt und spielen dürft. Was natürlich extrem unpraktisch ist, wenn ihr viel an Orten unterwegs seid, an denen es kein WLAN gibt.

Gleichzeitig spielen: Außerdem kann die sekundäre Switch kein Spiel starten, das in diesem Moment schon auf der primären Konsole gezockt wird. Beziehungsweise wird das Spielen auf der Zweit-Switch unterbrochen, wenn ihr denselben Titel auf der primären Nintendo Switch startet.

Spiele unter Usern teilen: Auf der sekundären Switch können die Spiele nicht von anderen Usern gespielt werden. Das bedeutet, dass wer auch immer auf der Zweit-Switch spielt, mit dem offiziellen Profil angemeldet sein muss, zu dem der Nintendo-Account gehört.

Nintendo Switch Lite als Zweitkonsole: Darauf müsst ihr achten

Primäre Nintendo Switch Lite: Um diesen Schwierigkeiten entgegenzuwirken, solltet ihr die Konsole, die tendenziell eher zuhause bleibt, nicht als primäre, sondern als sekundäre Konsole registrieren. Die, die ihr auch unterwegs benutzen wollt, wird die primäre. So kann sich die Heimkonsole immer mit eurem Internet zuhause verbinden, um zu prüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht.

Die primäre Konsole für unterwegs kann dann auch offline ohne Probleme immer genutzt werden. Was den positiven Nebeneffekt hat, dass es keine Fehlermeldungen gibt, wenn ihr gleichzeitig dasselbe Spiel spielen wollt. Offline bekommt das niemand mit, auch die andere Switch nicht.

Wie ändere ich die primäre Konsole? Ihr geht einfach in den eShop und dort in die Konto-Einstellungen. Dort findet sich ein Punkt namens "Hauptkonsole" und ein Button "Registrierung aufheben", mit dem ihr die Konsole deaktivieren könnt. Die nächste Switch, die sich mit dem eShop verbindet, wird dann automatisch als Haupt-Switch registriert.

Nintendo Switch Lite

Es gibt jetzt schon Berichte von driftenden Joy-Con

Physische Versionen sind kein Problem

Die ganzen Scherereien mit den verschiedenen Accounts, Internetverbindungen und primären Konsolen könnt ihr euch übrigens sparen, wenn ihr die physischen Gamecard-Fassungen der Spiele benutzt. Die Gamecards können anstandslos zwischen Konsolen hin- und hergetauscht werden, sie funktionieren immer und überall, völlig problemlos und mit jedem Account.

Die Sache mit den Savegames

Cloudsaves sind problematisch: Ihr könnt eure Spielstände zwischen zwei Konsolen transferieren, indem ihr die Cloudsave-Funktion nutzt. Dazu benötigt ihr aber natürlich immer eine Internetverbindung zur Synchronisation und außerdem steht die Funktion auch nur dann zur Verfügung, wenn ihr für das kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Abo bezahlt. Leider unterstützen auch nicht alle Spiele die Cloudsave-Funktion.

Lokaler Transfer: Ihr könnt eure Spielstände auch direkt von einer Konsole auf die andere übertragen, was wahrscheinlich per WLAN, Infrarot oder Bluetooth funktioniert. Aber diese Form der Übertragung funktioniert nur in eine Richtung und danach befindet sich der Spielstand nicht mehr auf der alten Konsole, sondern nur noch auf der neuen – warum auch immer.

Spielt ihr mit dem Gedanken, eine Switch Lite als Zweitkonsole anzuschaffen? Oder habt ihr schon eine? Wie sind eure Erfahrungen?