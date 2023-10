Die besten Nintendo Switch-Spiele 2024: Diese 8 potenziellen Hits erwarten euch nächstes Jahr

Mit Zelda: Tears of the Kingdom, Meisterdetektiv Pikachu, Pikmin 4 und dem in wenigen Tagen erscheinenden Super Mario Bros. Wonder können sich Nintendo Switch-Fans in diesem Jahr wahrlich nicht über hochwertigen Nachschub für die beliebte Konsole beschweren.

Und auch, wenn in letzter Zeit die Gerüchte rund um eine mögliche Nintendo Switch 2 immer heißer zu werden scheinen, erwarten euch auch auf der "normalen" Switch im kommenden Jahr wieder ein paar spannende Spiele. Wir zeigen euch, auf welche Titel ihr euch 2024 besonders freuen könnt.

Another Code Recollection

Genre: Adventure

Adventure Entwickler: Nintendo

Release: 19. Januar 2024

Das Nintendo-Jahr beginnt mit einer Remaster-Sammlung. Another Code: Recollection umfasst die beiden für den Nintendo DS und die Wii erschienen Titel Another Code: Doppelte Erinnerung und Another Code: R in überarbeiteter Fassung. In beiden Spielen erlebt ihr in der Rolle der Teenagerin Ashley storylastige Rätsel-Abenteuer.

In der Geschichte geht es vor allem um die Vergangenheit und die Eltern von Ashley, sie enthält aber auch übernatürliche Elemente. Die Neuauflage verdient ihren Namen dank verbesserter Grafik, 3D-Umgebungen, Sprachausgabe und einiger neuer Rätsel und Zwischensequenzen und erscheint am 19. Januar.

Mario vs. Donkey Kong

Genre: Jump&Run

Jump&Run Entwickler: Nintendo

Release: 16. Februar 2024

Nur einen knappen Monat später erwartet euch direkt die nächste Neuauflage eines Klassikers. Mario vs. Donkey Kong erschien ursprünglich schon 2004 für den GameBoy Advance. Ganze 20 Jahre später folgt jetzt eine Nintendo Switch-Version, die mit neuer Grafik und lokalem Koop punkten will. Die Ausgangslage ist aber dieselbe wie beim Original.

Donkey Kong bricht in eine Spielzeugfabrik ein und klaut sämtliche Mini-Mario-Figuren, weil diese im Laden ausverkauft sind. Es versteht sich von selbst, dass der Klempner loszieht, um die kleinen Aufzieh-Roboter zurückzubringen. Die Levels sind dabei klassisch in 2D aufgebaut, allerdings geht es eher um Köpfchen als um schnelle Reflexe. So müsst ihr Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken, um den Schlüssel zu sammeln und das Schloss zu erreichen.

Princess Peach: Showtime!

Genre: Adventure

Adventure Entwickler: Nintendo

Release: 22. März 2024

Im März bekommt dann Prinzessin Peach in Princess Peach: Showtime! ihren großen Auftritt. Zusammen mit ihren Freund*innen möchte sie sich eigentlich nur ein Stück im Funkeltheater ansehen, als die fiese Grape auftaucht und mit ihrer Sauertruppe alles versaut. Durch die Hilfe von Theaterwächterin Stella bekommt Peach eine Schleife, mit der sie den Bösewichten Einhalt gebieten kann.

Die Schleife verleiht ihr nämlich die Macht, sich in verschiedene Rollen zu verwandeln. So wagt sich Peach auf die Bühne und heizt der Schauertruppe als Schwertkämpferin oder Kung-Fu-Meisterin ein. In ihrer Detektiv-Rolle untersucht sie dagegen Hinweise und kleine Rätsel. Und mit etwas Glück wird der große Theater-Abend doch noch ein durchschlagender Erfolg.

Luigi's Mansion 2 HD

Genre: Adventure

Adventure Entwickler: Nintendo

Release: Sommer 2024

Falls ihr dachtet, das wäre es schon mit den Neuauflagen gewesen, habt ihr euch getäuscht. Ebenfalls 2024 soll nämlich auch eine HD-Version von Luigis Mansion 2 für die Nintendo Switch erscheinen. Das Original wurde 2013 auf dem 3DS veröffentlicht und konnte im GamePro-Test starke 88 Punkte einfahren.

Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über Marios leicht schreckhaften - um nicht zu sagen hasenfüßigen - Bruder Luigi. Bewaffnet mit dem Schreckweg 09/15, ein zur Geisterjagd aufgemotzter Staubsauger, tastet ihr euch langsam durch ein altes Anwesen vor und saugt allerlei Geister ein. Dank verschiedener Aufsätze wie dem Stroboblitz bleibt das Gameplay dabei durchgehend frisch. Außer bei der verbesserten Grafik unterscheidet sich die HD-Version für die Switch allerdings nicht vom Original.

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Entwickler: Nintendo

Release: 2024

Ein letztes Wiedersehen (zumindest soweit wir bisher wissen) hat Nintendo für 2024 noch in petto. Paper Mario: Die Legende vom Äonentor ist nämlich eine ebenfalls optisch überarbeitete Neuauflage des zweiten Paper Mario, das 2004 für den GameCube erschien. Einen finalen Releasetermin hat Nintendo bisher noch nicht verraten.

Das spielt sich ähnlich wie The Origami King von 2020. Ihr seid also als 2D-Figur in einer 3D-Welt aus Papier unterwegs, sammelt sieben Sternjuwelen, um Prinzessin Peach zu befreien und tragt vor allem jede Menge rundentaktische Gefechte aus. Dafür seid ihr als Team unterwegs und könnt in den Kämpfen auf die Fähigkeiten eurer Begleiter*innen zugreifen.

Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes

Genre: Puzzlespiel

Puzzlespiel Entwickler: LEVEL-5

Release: 2024-25

Nach über 11 Jahren soll 2024 endlich wieder ein vollwertiges Professor Layton-Spiel für eine Nintendo-Konsole erscheinen. Bisher ist nicht viel bekannt zu Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, außer, dass es den umtriebigen Professor und seinen Helfer Luke dieses Mal nach Amerika verschlägt.

Dort gilt es erneut, mithilfe von Köpfchen einen mysteriösen Fall zu lösen. Serien-typisch stellt ihr euch einer Reihe von spannenden Rätseln und erlebt zwischendrin eine Fantasy-Geschichte mit schicken Zwischensequenzen. Der neue Ableger wurde erst vor wenigen Wochen vorgestellt und hat bisher keinen Releasetermin, Herbst/Winter 2024 erscheint aber durchaus möglich.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Genre: Lebenssimulation

Lebenssimulation Entwickler: LEVEL 5

Release: 2024

Nachschub für Animal Crossing-Fans ist mit Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ebenfalls unterwegs. Die Reihe nahm 2014 auf dem Nintendo 3DS ihren Anfang und soll im kommenden Jahr auch auf der Switch landen. Ähnlich wie in Animal Crossing oder Stardew Valley dreht sich hier alles um das Umgestalten eurer Umgebung und Beziehungen zu einzigartigen Charakteren.

In Fantasy Life i könnt ihr aber auch durch die Zeit reisen und so zum Beispiel gegen Drachen oder andere Monster kämpfen. Es gibt eine Vielzahl von Berufen, denen ihr nachgehen könnt. Im neuen Ableger steht euch eine ganze, heruntergekommene Insel zur Verfügung. Dort könnt ihr nicht nur ein eigenes Heim, sondern gleich ein ganzes Städtchen errichten.

Metroid Prime 4

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Retro Studios

Release: 2024-25

Zugegeben, die Informationslage zu Metroid Prime 4 ist nach wie vor dünn. So dünn sogar, dass es bisher so gut wie überhaupt kein echtes Material außer einem Logo und einem Artwork gibt. 2017 wurde der neue Teil schon angekündigt, 2019 wurde allerdings bekannt gegeben, dass die Entwicklung nochmal komplett von vorne beginnt und dieses Mal von Retro, dem Studio hinter den drei anderen Ablegern, übernommen wird.

Seitdem ist es ziemlich still um das Projekt geworden. Da wäre 2024 doch perfekt geeignet, um überraschend aus der Versenkung zurückzukehren. Und wer weiß, vielleicht ist Metroid Prime 4 ja mittlerweile auch schon als Starttitel für den Nachfolger der Nintendo Switch eingeplant? Man wird ja noch träumen dürfen...

Welche Spiele werden 2024 auf eurer Nintendo Switch landen? Habt ihr Lust auf die schon angekündigten Titel oder wartet ihr ab, ob Nintendo doch noch neue Hardware vorstellt? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!