Nintendo Direct im Februar 2025: Event findet wohl schon in wenigen Tagen statt und hat einen letzten großen Switch-Kracher für uns parat

Anfang April steht uns angeblich eine Direct ins Haus.

Nicht mehr lange, dann löst Nintendo voraussichtlich die letzten großen Fragezeichen rund um die Nintendo Switch 2 auf: Anfang April soll eine Nintendo Direct stattfinden, die sich dediziert um die kommende Konsole drehen und wahrscheinlich den konkreten Release-Termin, den Preis und den Vorbestellerstart enthüllen wird.

Doch Obacht: Vor der Switch 2-Direct findet aktuellen Gerüchten zufolge noch eine weitere Nintendo Direct-Präsentation statt – nämlich bereits Anfang Februar. Dort will das japanische Unternehmen die erste Switch angeblich gebührend verabschieden. Jetzt ist ein Hinweis aufgetaucht, der den Termin verraten könnte.

Nintendo Direct (Februar 2025) - Termin womöglich schon in wenigen Tagen

Wann findet die Nintendo Direct Februar 2025-Edition voraussichtlich statt?

Am 4. oder 5. Februar 2025 (nächsten Dienstag oder Mittwoch)

Woher stammt diese Vermutung? Nintendo hat für den 4. Februar Wartungsarbeiten für die Online-Services angekündigt. Diese finden von 5:30 bis 7:30 Uhr (deutscher Zeit) statt.

Warum soll gerade das auf eine Direct hindeuten? Darauf gibt es tatsächlich eine recht plausible Antwort, wenn wir einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Denn dort zeichnet sich ein Muster ab.

Und vielleicht haben es einige Sherlocks unter euch sogar auf dem Schirm: In letzter Zeit gab es bereits mehrmals den Fall, dass eine Direct-Präsentation entweder am gleichen Tag stattfand, an dem Nintendo auch Wartungsarbeiten veranlasste, oder direkt einen Tag danach (via Twistedvoxel). Auf Wartungsarbeiten am 12. September 2022 folgte eine Direct am 13. September 2022. Auf Wartungsarbeiten am 18. Juni 2024 folgte eine Direct, die direkt noch am gleichen Tag stattfand.

Es könnte also durchaus sein, dass uns schon in der kommenden Woche die Februar-Ausgabe der Direct erwartet. Aber an dieser Stelle der obligatorische Hinweis: Offiziell bestätigt ist das nicht, hierbei handelt es sich um reine Spekulation.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Letzter großer Spielekracher für die Nintendo Switch?

Verweilen wir doch noch ein wenig in der Gerüchteküche, weil's hier gerade verdammt gut riecht: Vor einigen Tagen verriet der bekannte Leaker PH Brazil, dass sich die Nintendo Switch angeblich mit einem letzten großen Titel von der Bühne verabschieden wird, bevor sie Platz für ihren leistungsstärkeren Nachfolger macht.

Die Februar 2025-Ausgabe der Direct bietet sich perfekt für eine Enthüllung dieses Titels an. Dieser sei angeblich Teil einer bekannten Marke. Laut PH Brazil gehört das geheimnisvolle Spiel allerdings nicht zu Nintendos größten Franchises. Es steht uns also wahrscheinlich kein neues Spiel aus dem Mario- oder Zelda-Universum ins Haus. Außerdem handle es sich hierbei ausdrücklich um eine neue IP, also nicht um ein Remaster oder Remake.

Aber auch hier wieder der Hinweis: Hierbei handelt es sich um ein Gerücht.

Die Nintendo Switch 2 soll 2025 erscheinen. Als eines der Launch-Spiele erwartet uns sehr wahrscheinlich Mario Kart 9, das im Enthüllungs-Trailer zur neuen Konsole bereits in kurzen Ausschnitten angeteast wird.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an eine mögliche Nintendo Direct im Februar 2025