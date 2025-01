Nintendo Switch soll sich angeblich mit einem Knall verabschieden - Leaker spricht von "letztem, exklusivem" Spiel vor Release der Switch 2

Wenn an den Leaks etwas dran ist, könnte die Nintendo Switch in naher Zukunft richtig einen raushauen.

Die Gaming-Welt ist schon seit Wochen (oder auch Monaten beziehungsweise Jahren) im Switch-2-Fieber. Bei einem so sehnlichst erwarteten Gerät zu Recht. Die lange Funkstille seitens Nintendo wurde schließlich letzte Woche mit der Ankündigung der neuen Konsole beendet.

Bevor es am 02. April 2025 mit mehr Informationen zur Switch 2 weitergeht, solltet ihr aber noch das aktuelle Gerät im Auge behalten. Die Switch könnte vor ihrer Ablösung in diesem Jahr noch einen richtigen Knüller hervorbringen – zumindest, wenn wir den neusten Leaks vertrauen können.

Leak: Verabschiedet sich die Switch mit einem Knall?

Der bekannte Leaker PH (auch bekannt als PH Brazil) hat neulich in einem Podcast darüber gesprochen, dass die Switch noch einen letzten, großen Titel vor ihrem Abgang hervorbringen wird.

Das Spiel solle Teil einer bekannten Marke sein, wobei es sich dabei laut PH Brazil nicht um eines der größten Franchises von Nintendo handeln solle. Die Ankündigung solle in einer bisher unbestätigten Nintendo Direkt im Februar 2025 folgen – also noch vor der offiziell bestätigten Präsentation im April über die Switch 2.

PH ist nicht der einzige Leaker, der eine Nintendo Direct im kommenden Februar erwartet. Auch andere Personen wie der Nintendo-Insider Nate the Hate haben sich bereits dazu geäußert:

Den Leaks nach soll sich die potenzielle Präsentation im Februar mit Spielen für die aktuelle Switch beschäftigen. Das wäre durchaus die passende Gelegenheit, einen „letzten, exklusiven“ Titel anzukündigen.

Viele Informationen zum potenziellen Knaller hat PH Brazil nicht verraten. In einem Forum äußert er sich aber darüber, dass das Spiel kein Remake irgendeiner Art, sondern eine brandneue Erfahrung bieten solle.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Zusammengefasst bedeutet das für das letzte, exklusive Spiel für die Switch Folgendes:

Brandneuer Titel, kein Remaster

Ableger einer bekannten IP, aber keiner großen

Ankündigung bei Nintendo Direct (bisher nicht bestätigt) im Februar 2025

Wie immer bei Leaks möchten wir euch nahelegen, sie mit Vorsicht zu genießen. Einerseits hat sich auch PH Brazil in der Vergangenheit zum Beispiel beim Release der Switch 2 geirrt und andererseits sind die Informationen ohne offizielle Bestätigung nur Gerüchte.

Immerhin bricht in nicht allzu langer Zeit der Februar an, weswegen sich bald herausstellen wird, ob an den Direct-Gerüchten etwas dran ist. Bis dahin gibt es aber ohnehin noch genügend Spiele auf der Switch und anderen Geräten, um die kalte Zeit doch irgendwie gemütlich zu überbrücken.

Was sind eure Picks für ein brandneues Nintendo-Spiel eines eher kleineren Franchises?