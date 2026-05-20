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Nintendo Direct im Juni 2026 - Bald findet angeblich die nächste Ausgabe statt: Alle Infos und Leaks im Liveticker

Angeblich findet Mitte Juni 2026 der nächste Nintendo Direct-Livestream statt. Im GamePro-Liveticker findet ihr alle Infos, Hinweise und Leaks.

Profilbild von Linda Sprenger

Linda Sprenger
20.05.2026 | 11:16 Uhr

Die nächste Direct findet angeblich Mitte Juni 2026 statt. Die nächste Direct findet angeblich Mitte Juni 2026 statt.

Es geht wieder los. Der Juni naht und es brodelt allmählich kräftiger in der Gerüchteküche rund um eine neue Nintendo Direct-Ausgabe. Wie Jeff Grubb jetzt behauptet (wer auch sonst), findet der nächste Livestream bereits Mitte Juni statt. In unserem Liveticker sammeln wir alle Infos, Hinweise und Leaks für euch.

Juni 2026-Ausgabe der Nintendo Direct - Alle Infos und Leaks im Liveticker

Mittwoch, 20.05.2026

12:34 Uhr

Ein herzliches Hallo! In unserem Liveticker informieren wir euch über die neuesten Hinweise und Infos zu einer möglichen Nintendo Direct im Juni 2026.

  • Laut aktuellsten Gerüchten findet die nächste Direct-Ausgabe Mitte Juni 2026 statt.

Video starten 18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Wie wahrscheinlich ist eine Nintendo Direct im Juni 2026?

Das neueste Gerücht rund um eine baldige Nintendo Direct stammt vom Journalisten und Insider Jeff Grubb (via mynintendonews). Ihm zufolge findet Mitte des kommenden Monats ein neuer Livestream des japanischen Unternehmens statt, einen konkreten Termin nennt er nicht. Im Zuge dessen soll es neue Infos zu kommenden Nintendo Switch (2)-Spielen geben.

Offiziell bestätigt ist eine Juni 2026-Direct zwar nicht, allerdings ist Grubbs Angabe nicht sonderlich weit hergeholt: Im vergangenen Jahr fand im Juni zwar ausnahmsweise keine große Direct-Ausgabe statt (aufgrund der Nintendo Switch 2-Vorstellung im April), in den beiden Jahren davor allerdings schon:

  • Nintendo Direct am 21. Juni 2023 (rund 40 Minuten lang)
  • Nintendo Direct am 18. Juni 2024 (rund 40 Minuten lang)

Nintendos Switch 2-Roadmap für die zweite Jahreshälfte und insbesondere für die Weihnachtssaison 2026 ist aktuell noch lückenhaft. Eine Juni-Direct bietet sich hier natürlich an. Und nachdem Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa im Rahmen der jüngsten Nintendo Switch 2-Preiserhöhung ein starkes Spielelineup in Aussicht gestellt hat, das die steigenden Hardware-Preise zusätzlich abfedern soll, sind wir besonders gespannt.

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Am 05. Juni 2026 findet übrigens das Summer Game Fest statt, gefolgt von der Wholsome Direct und der Future Games Show am 06. Juni und dem Xbox Showcase am 07. Juni. Ob Nintendo die gemunkelte Juni-Direct im Rahmen des Summer Game Fest abhält oder erst einige Tage später, ist unklar; beides ist möglich. Im Liveticker oben halten wir euch auf dem Laufenden.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen für die nächste Nintendo Direct?

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