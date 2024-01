Nintendo Direct Januar 2024: Laut Insider bekommen wir die erste Show diesmal früher als sonst

Die erste Nintendo Direct des Jahres könnte uns früher als sonst erwarten.

Das Nintendo Anfang des neuen Jahres einen ersten Showcase abhält, ist bereits seit Jahren Tradition. Entsprechend ist der neueste Leak zu einer kommenden Nintendo Direct erstmal nicht weiter außergewöhnlich – allerdings soll die Show diesmal schon früher stattfinden, als wir gewohnt sind.

Nintendo Direct kommt laut Insider bereits im Januar

Normalerweise hält Nintendo seinen ersten Showcase eigentlich immer erst im Februar ab und ist mit diesem Rhythmus auch sehr verlässlich. Laut einem bekannten Insider soll es diesmal aber schon eher soweit sein.

Wann können wir demnach die erste Nintendo Direct 2024 erwarten? Es soll bereits im Januar soweit sein. Der Insider hat allerdings keinen konkreten Termin parat, sondern spricht von einem möglichen Zeitraum von nächster Woche bis Ende des Monats.

Woher stammt diese Info? Vom bekannten Nintendo-Insider Zippo, der bereits in der Vergangenheit den Release von Nintendo-Shows und Switch-Exklusivtiteln korrekt vorausgesagt hat. So hatte er zuletzt auch die Super Mario Bros. Wonder-Direct am 31. August 2023 mit konkretem Datum vorausgesagt.

Keine Infos zur Switch 2?

Das Nintendo an der Switch 2 (oder wie auch immer die neue Hybrid-Konsole heißen wird) arbeitet, ist inzwischen ein offenes Geheimnis. Offiziell wurde der Nachfolger zwar noch nicht angekündigt, aber viele Insider rechnen mit einem Release noch in diesem Jahr.

Ensprechend wäre eine Nintendo Direct natürlich auch der perfekte Zeitpunkt für eine Enthüllung. Wer jetzt aber auf die mögliche Direct im Januar hofft, muss seine Erwartungen wohl ein wenig eindämmen.

Laut Zippo soll die Show nämlich eher eine "Aufräumaktion" für die erste Switch werden. Das heißt, wir können mit Infos zu den letzten großen Releases für die Konsole rechnen.

Zu den Spielen, die wir in diesem Jahr noch erwarten können, zählen unter anderem Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, Princess Peach Showtime und Luigi's Mansion 2 HD. Möglicherweise bekommen wir auch neue Infos zu Metroid Prime 4 und Zelda-Fans dürften natürlich gespannt darauf warten, ob Tears of the Kingdom wie schon Breath of the Wild wieder DLCs bekommt.

Und wer weiß, vielleicht gibt es ja doch schon den ersten Blick auf die Switch 2!

Was erhofft ihr euch von der nächsten Nintendo Direct?