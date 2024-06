Nichts erwartet, alles bekommen: Diese Nintendo Direct war ein Statement

Eines von mehreren Highlights auf der Juni-Direct: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Schon Anfang Mai hatte Nintendo eine neue Direct-Präsentation im Juni in Aussicht gestellt und dabei berits ordentlich Erwartungsmanagement betrieben. Zu einem Switch- Nachfolger werde es nichts zu sehen geben, hieß es. Stattdessen "nur" Spiele für die zweite Jahreshälfte 2024.

Tobias Veltin Nintendo hat Tobi in seiner Zocker-Vita geprägt wie kaum eine andere Firma. Der Game Boy war seine erste (Handheld-) Konsole, es folgten unvergessliche Spielerlebnisse auf Super Nintendo und Nintendo 64, die sich bis heute festgebrannt haben. Noch heute fühlt sich jedes neue Nintendo-Spiel für ihn wie ein Stück Kindheit an – obwohl die mittlerweile schon ziemlich lange her ist.

Deutlich mehr als nur lahme Ports

Wohl auch deshalb waren meine Erwartungen vor dieser Direct – gelinde gesagt – zurückhaltend. Ich rechnete maximal mit ein paar mäßig spannenden Umsetzungen und Ports, mit denen Nintendo das zweite Halbjahr schon irgendwie über die Bühne bringen würde. Schließlich sind die großen Marken ja bereits "durch", der interne Fokus liegt wahrscheinlich schon auf der Switch 2 – so jedenfalls meine (naive) Annahme.

Zugegeben: Die erwarteten Umsetzungen und Ports gab es während der knapp 40 Minuten dauernden Präsentation durchaus, darunter eine Umsetzung des knapp zwei Jahren alten Katzenabenteuers Stray, HD-Remakes von Dragon Quest 1-3 oder einen weiteren Aufguss von Donkey Kong Country Returns.

Und trotzdem wird diese Direct für mich als eine der besten in die Geschichte eingehen. Denn Nintendo zeigte eben auch einige Spiele und Comebacks, mit denen wohl niemand gerechnet hatte. Die Rückkehr des Mario und Luigi-RPGs beispielsweise. Oder einen extrem cool aussehenden neuen Mario Party-Teil.

Und ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass wir schon in knapp drei Monaten ein komplett neues 2D-Zelda spielen können – mit der Prinzessin in der Hauptrolle!

4:46 In Zelda: Echoes of Wisdom können wir endlich die Prinzessin spielen

Metroid Prime 4: Beyond schlug dann zum krönenden Abschluss die Brücke zur nächsten Generation. Denn aufgrund des vagen Release-Zeitraums (2025) gehe ich fest davon aus, dass der Titel ähnlich wie damals The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowohl auf der aktuellen, als auch auf der neuen Nintendo-Konsole erscheinen wird.

Hier könnt ihr euch übrigens noch einmal gesammelt alle Ankündigungen und Trailer der Direct anschauen:

Nintendo zieht bis zum Ende durch

Das neue Metroid ist allerdings noch Zukunftsmusik. Nintendo hat mit seinen Ankündigungen aber auch im Hinblick auf das restliche 2024 abgeliefert. Deshalb war diese Nintendo Direct für mich nicht nur eine gute Show, sondern auch ein Statement von Nintendo.

Und das lautet: Wir ruhen uns nicht auf den sensationellen Switch-Verkäufen aus und lassen diese Generation locker ausplätschern – was ja durchaus denkbar gewesen wäre. Sondern liefern bis zum Generationswechsel Highlights und Überraschungen, die Spieler*innen begeistern können. Und das ist deutlich mehr, als ich vor dieser Direct erwartet hätte.