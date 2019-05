Nintendo hat kurzfristig die nächste Ausgabe der Nintendo Direct-Show angekündigt. Schon morgen Nacht ist es soweit! Die Folge wird sich hauptsächlich auf den anstehenden Release von Super Mario Maker 2 konzentrieren und mehr Infos zum kreativen Baukasten bereithalten.

Wann ist es soweit? Die nächste Nintendo Direct fällt durch die Zeitverschiebung leider etwas ungünstig. Sie wird in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai um 0 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Das Video wird in etwa 15 Minuten dauern.

Tune in on Wednesday, May 15 at 3 p.m. PT / 6 p.m. ET for a roughly 15-minute presentation packed with information all about #SuperMarioMaker2 for #NintendoSwitch. pic.twitter.com/YUEDCzKQO4