In der Nacht vom 23. auf den 24. September 2021 findet endlich die große Ausgabe der Nintendo Direct statt. Während des rund 40 Minuten langen Events soll es primär um Switch-Spiele gehen, die im Winter erscheinen. Was uns dabei erwarten könnte, fassen wir in diesem Artikel zusammen.



Mögliche Switch-Ankündigungen auf der Nintendo Direct im September 2021

Wichtiger Hinweis vorab: Nintendo hat keines der genannten Spiele offiziell für die heutige Nintendo Direct bestätigt. Hierbei handelt es sich lediglich um Spekulationen.

Updates zu kommenden Switch-Spielen:

Neuankündigungen:

Neues Spiel von Monolith - Älteren Gerüchten zufolge könnte es sich dabei um Xenoblade 3 handeln

(Zeit-)Exklusives Resident Evil für Switch - Älteren Gerüchten zufolge heißt dieses Spiel Resident Evil: Outrage (via Gamerant)

- Älteren Gerüchten zufolge heißt dieses Spiel Resident Evil: Outrage (via Gamerant) N64-Controller für Switch und Switch Online-Update - Auch zu einer Erweiterung der Switch Online-Bibliothek um N64-Spiele gab es bereits Gerüchte

Neuigkeiten und Updates rum um Third-Party-Titel

Hinweis: Bei den oben genannten Titeln haben wir uns eine Liste der bekannten Nintendo-Insiderin Samus Hunter zur Hilfe genommen, die sie gestern auf ihrem Twitter-Kanal geteilt hat. Alle Spiele, die sie dort aufführt, sind mögliche Kandidaten, die während der heutigen Direct gezeigt werden könnten. Hierbei handelt es sich ausdrücklich nicht um einen Leak, sondern lediglich um Spekulation.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die Nintendo Direct?