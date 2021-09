Welche Switch-Spiele wurden auf der großen Nintendo Direct gezeigt? Die Direct ist vorbei und wie gewoht, findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht alle wichtigen News, alle schauenswerten Trailer und spannenden Neuankündigungen des Events.

Nintendo Switch Online fügt eine Auswahl an "kostenlosen" N64- und Sega Genesis-Klassikern

Es gab schon länger Gerüchte, dass das Nintendo Switch Online-Angebot um neue Retro-Titel erweiter wird. Jetzt wissen wir, dass N64-Klassiker wie...

Super Mario 64

Mario Kart 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

und mehr

...zu den "Gratis-Spielen" dazustoßen. Auch Sega Genesis-Titel werden mit von der Partie sein - allerdings zu einem höheren Abo-Preis. Den hat Nintendo aber noch nicht verraten.

Passend dazu: Die Switch bekommt neue Controller im N64- und Sega-Design

Wer die Retro-Titel mit originalem Spielgefühl erleben will, wird das tun können. Denn für die Switch wird es sowohl einen N64- als auch einen Sega Genesis-Controller geben. Zum deftigen Preis von 50 US-Dollar.

Release: Noch wissen wir nicht, wann die Controller erscheinen

Kirby and the Forgotten Land - Bunter 3D-Plattformer erscheint im Frühjahr 2022

Mit Kirby and the Forgotten Lands kehrt die rosa Knutschkugel mit einem neuen Switch-Spiel zurück. Der 3D-Plattformer entlässt Kirby in eine verlassene Welt, die schon fast post-apokalyptische Züge aufweist.

Release: Frühjahr 2022

Es wurde aber auch Zeit: Nintendo hat endlich das große Animal Crossing: New Horizons-Update angekündigt, das im November 2021 erscheinen soll. Viele Details gab es neben der Bestätigung von Kaffee-Eule Kofi nicht - die soll es aber in einer eigenen Animal Crossing-Direct im Oktober geben.

Der große Super Mario-Kinofilm erscheint im Dezember 2022 - Und Chris Pratt spricht Mario...

Monster Hunter Rise: Sunbreak - Die Switch-Monsterjagd bekommt eine "massive Erweiterung"

Chocobo GP - Neuer Kart-Racer mit dem Final Fantasy-Maskottchen erscheint 2022

Triangle Strategy - Stylisches Taktik-RPG erscheint am 4. März 2022

Splatoon 3 bekommt neuen Gameplay-Trailer - Erster Blick auf den Story-Modus

Bayonetta 3 mit Lebenszeichen: Neuer Gameplay-Trailer enthüllt Release-Zeitraum

