Nach zwei Nindie Directs im August folgt nun im September die nächste "richtige" Nintendo Direct.

Nintendo hat eine neue Ausgabe für den 7. September 2018 angekündigt.

Wann geht's los? Am Freitag, den 7.9. um 0:00 Uhr deutscher Zeit.

Die Direct findet damit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt.

Aber keine Sorge, ihr müsst nicht wach bleiben und könnt die Folge danach jederzeit auf Youtube oder direkt auf nintendo.de nachholen.

Was gibt's zu sehen? Nintendo wird sich laut eigener Aussage auf Spiele für die Switch und den 3DS konzentrieren.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir mehr Infos zum Nintendo Switch Online-Service erfahren. Der soll immerhin in der zweiten September-Hälfte starten.

Weil es dann Geld kostet, mit der Switch online zu spielen, könnten wir uns vorstellen, dass Nintendo noch ein paar Multiplayer-Spiele ankündigt.

Vielleicht folgen auch ein paar Wii U-Ports. Um New Super Mario Bros. U gibt es beispielsweise schon länger Gerüchte.

Wie lange dauert die Direct? Die Nintendo Direct soll laut Nintendo rund 35 Minuten lang sein.

Eine neue #NintendoDirect-Übertragung erscheint am 07.09. um 00:00 Uhr! In der ca. 35 Minuten langen Präsentation erfahrt ihr das Neueste zu kommenden Titeln für #NintendoSwitch und Nintendo #3DS.https://t.co/j3LFGEUS5i pic.twitter.com/YpzWLZ9QSY — Nintendo DE (@NintendoDE) September 5, 2018

Mehr Switch oder 3DS? Die letzte Nintendo Direct fand am 8. März dieses Jahres statt und dauerte rund 34 Minuten - also fast genauso lang wie die neue Ausgabe am kommenden Freitag.

Daher lassen sich hier ein paar Vergleiche ziehen.

Von den 34 Minuten der März-Direct wurden rund 5 Minuten dem 3DS gewidmet, der Rest der Sendezeit beschäftige sich mit Switch-Spielen.

Eine ähnliche Verteilung dürfen wir sicher auch diesmal erwarten, da die Switch immer wichtiger für Nintendo wird.

Freut ihr euch auf die Direct und was erhofft ihr euch von der neuen Ausgabe?