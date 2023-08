Neue Nintendo Direct angekündigt und es gibt 15 Minuten Infos zu Super Mario Bros. Wonder

Das Mario-Spiel bekommt eine eigene Direct.

Mit Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober endlich mal wieder seit vielen Jahren ein großes 2D-Jump&Run mit Mario und Co.. Nintendo hat jetzt einen Livestream angekündigt, der sich voll und ganz dem neuen Titel mit unseren Lieblingsfiguren aus dem Mario-Universum widmen wird - und ihr müsst euch nicht mehr lange gedulden. Alle Infos bekommt ihr hier.

Das ist die Super Mario Bros. Wonder Direct und so schaut ihr sie

Wann läuft der Stream? Die Direct wird am 31. August um 16:00 Uhr live gestreamt.

Die Direct wird am 31. August um 16:00 Uhr live gestreamt. Wie lang geht der Stream? Der Stream soll 15 Minuten dauern.

Der Stream soll 15 Minuten dauern. Wo könnt ihr ihn anschauen? Ihr könnt den Stream auf dem deutschen YouTube-Kanal von Nintendo schauen.

2:38 Super Mario Bros. Wonder - Erster Trailer zum neuen 2D-Mario

Was genau im Stream zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. In der Pressemitteilung erfahren wir lediglich, dass "ausführliche Einblicke in Marios neuestes 2D-Abenteuer" gewährt werden.

