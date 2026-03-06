Nintendo kündigt die nächste Direct an - zur Feier des Mario Days

Am Montag gibt es im Zuge einer Direct neue Infos zum Super Mario Galaxy Film.

Am 10. März findet der alljährliche Mario-Day statt. Um den Klempner gebührend zu feiern, hat Nintendo soeben eine frische Nintendo Direct angekündigt. Diese findet bei uns am 09. März 2026 am späteren Abend statt und steht ganz im Zeichen des zweiten Mario-Films alias des Super Mario Galaxy-Films, der in weniger als einem Monat in die Kinos kommt.

Neue Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy-Film angekündigt

Termin: Montag, der 09. März 2026

Montag, der 09. März 2026 Uhrzeit: 22 Uhr deutscher Zeit

22 Uhr deutscher Zeit Wo kann ich den Stream schauen? Hier!

2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Autoplay

Kein neues 3D-Mario-Spiel: In einem X-/Twitter-Post betont Nintendo ausdrücklich, dass es im Zuge der Nintendo Direct am Montag keine Infos zu Videospielen geben wird. Heißt: Wer auf die Ankündigung eines neuen Mario-Spiels bzw. neuen 3D-Marios gehofft hatte, muss sich weiterhin in Geduld üben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann startet der Super Mario Galaxy-Film bei uns?

Kinostart des zweiten Super Mario-Films in Deutschland ist der 02. April 2026. Der Streaming-Start ist allerdings noch nicht bekannt.

Mittlerweile ist auch bestätigt, dass der Galaxy-Film eine Laufzeit von 98 Minuten haben wird. Damit ist der zweite Mario-Film sechs Minuten länger als der Vorgänger aus dem Jahr 2023.

Der zweite Film knüpft nahtlos an die Geschehnisse des ersten Klempner-Streifens an. Diesmal müssen sich Mario und sein Bruder Luigi mit Bowser Jr. herumschlagen, der seinen Vater gewaltsam zu befreien versucht, nachdem dieser im Vorgänger mithilfe eines Pilzes geschrumpft wurde.

Mehr zum Thema Neue Charaktere für den Super Mario Galaxy Movie geleakt – Wario und zwei weitere legendäre Figuren sind angeblich dabei von Stephan Zielke

Neben altbekannten Figuren führt Marios zweites Leinwandabenteuer auch neue Charaktere wie Yoshi ein. Gerüchten zufolge soll auch Wario einen Auftritt bekommen, bestätigt ist der aber noch nicht. Vielleicht überrascht uns die Direct am Montag ja mit einem Wario-Reveal. Das ist aber nur Spekulation.

Wie sieht's eigentlich bei euch aus: Freut ihr euch auf den zweiten Mario-Film und werdet ihr die Direct zum kommenden Animationsstreifen am Montag verfolgen?