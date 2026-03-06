Nintendo kündigt die nächste Direct an - zur Feier des Mario Days

Am 10. März findet der alljährliche Mario-Day statt. Um den Klempner gebührend zu feiern, hat Nintendo soeben eine frische Nintendo Direct angekündigt. Diese findet bei uns am 09. März 2026 am späteren Abend statt und steht ganz im Zeichen des zweiten Mario-Films alias des Super Mario Galaxy-Films, der in weniger als einem Monat in die Kinos kommt.
Neue Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy-Film angekündigt
- Termin: Montag, der 09. März 2026
- Uhrzeit: 22 Uhr deutscher Zeit
- Wo kann ich den Stream schauen? Hier!
Kein neues 3D-Mario-Spiel: In einem X-/Twitter-Post betont Nintendo ausdrücklich, dass es im Zuge der Nintendo Direct am Montag keine Infos zu Videospielen geben wird. Heißt: Wer auf die Ankündigung eines neuen Mario-Spiels bzw. neuen 3D-Marios gehofft hatte, muss sich weiterhin in Geduld üben.
Link zum Twitter-Inhalt
Wann startet der Super Mario Galaxy-Film bei uns?
Kinostart des zweiten Super Mario-Films in Deutschland ist der 02. April 2026. Der Streaming-Start ist allerdings noch nicht bekannt.
Mittlerweile ist auch bestätigt, dass der Galaxy-Film eine Laufzeit von 98 Minuten haben wird. Damit ist der zweite Mario-Film sechs Minuten länger als der Vorgänger aus dem Jahr 2023.
Der zweite Film knüpft nahtlos an die Geschehnisse des ersten Klempner-Streifens an. Diesmal müssen sich Mario und sein Bruder Luigi mit Bowser Jr. herumschlagen, der seinen Vater gewaltsam zu befreien versucht, nachdem dieser im Vorgänger mithilfe eines Pilzes geschrumpft wurde.
Neben altbekannten Figuren führt Marios zweites Leinwandabenteuer auch neue Charaktere wie Yoshi ein. Gerüchten zufolge soll auch Wario einen Auftritt bekommen, bestätigt ist der aber noch nicht. Vielleicht überrascht uns die Direct am Montag ja mit einem Wario-Reveal. Das ist aber nur Spekulation.
Wie sieht's eigentlich bei euch aus: Freut ihr euch auf den zweiten Mario-Film und werdet ihr die Direct zum kommenden Animationsstreifen am Montag verfolgen?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.