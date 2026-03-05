Laufzeit des Super Mario Galaxy-Films enthüllt und er ist länger als der erste Teil

Der Super Mario Galaxy Movie ist etwas länger geworden. Aber schließlich ist auch Galaxie im Titel. Muss ja größer sein.

Der neue Mario-Film rückt immer näher. Schon nächsten Monat ist es soweit. Kurz vor dem Kinostart ist jetzt durch einen Leak bekannt geworden, wie lange das Abenteuer dauern wird.

Der Film dauert knapp 100 Minuten

Wie die US-Kinokette Fandango in einer frühen Listung angibt, soll der Super Mario Galaxy-Film eine Laufzeit von 98 Minuten haben.

Damit ist die Fortsetzung etwas länger als der erste Animationsfilm von 2023, der auf 92 Minuten kam. Der alte Live-Action-Film Super Mario Bros. aus dem Jahr 1993 bleibt mit 103 Minuten weiterhin der längste Mario-Film.

Dass der neue Film deutlich unter zwei Stunden bleibt, überrascht allerdings kaum. Das Projekt stammt erneut vom Animationsstudio Illumination und richtet sich vor allem an ein jüngeres Publikum.

Ein Speedrun wäre fast genauso lang

Dennoch bezweifeln wir nicht, dass uns in Marios Abenteuer in 98 Minuten eine Menge Action erwartet.

Falls euch aber doch langweilig werden sollte, haben wir einen kleinen Fun Fact für euch: In der Zeit, die der Film läuft, könnten Speedrunner fast eine komplette 120-Sterne-Runde von Super Mario 64 beenden.

Laut Speedrun.com liegt der aktuelle Weltrekord dafür bei 95 Minuten und 28 Sekunden – also nur wenige Minuten unter der Laufzeit des Films. Der aktuelle Weltrekord hält der Kanadier "Suigi".

Bekannte Stimmen kehren zurück

Auch beim Cast setzt der Film auf viele bekannte Namen. Chris Pratt spricht erneut Mario, während Charlie Day wieder als Luigi zu hören ist.

Neu im zweiten Film sind unter anderem Bowser Jr., der von Benny Safdie gesprochen wird, sowie Rosalina mit der Stimme von Brie Larson, die ihr vielleicht als Captain Marvel kennt. Zudem soll es laut Pratt noch weitere neue Figuren geben, die bislang nicht angekündigt wurden.

Der Super Mario Galaxy-Film startet am 1. April 2026 in den Kinos.

